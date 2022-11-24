獨／軍官夜帶人妻入營　軍方曝2hrs真相...人夫控家庭破碎要告

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市D先生控訴一名海軍軍官深夜帶他的老婆進入營區，同時出示老婆的行車記錄器畫面證實此事，懷疑2人之間有不單純關係，海軍司令部經徹夜調查回應「的確是未經申請」，也還原2人在營區待2小時期間究竟做了什麼。

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海軍司令部公共事務組楊組長24日上午11點半左右透過電話表示，經過調查，被指控的海軍軍官的確未經申請就跟一名女子進入營區，時間是在1日晚間的8點，並非是D先生認為的晚間10點半，這名女子離開時是獨自開車離去，時間是在晚間9點56分。

▲一名海軍軍官被指控深夜帶已婚少婦進入基地，行車記錄器拍下整個入營過程 。（圖／投訴人D先生提供，下同）

▲這名已婚少婦離開基地的行車記錄器畫面，紅框為基地哨所 。

至於2人在營區裡頭做了什麼？根據調查，這名海軍軍官澄清自己跟女子是同學，當天帶她進營區討論事情，地點是在他的辦公室內，裡頭還有其他同事，並且辦公室的門也是打開的，路過的人都可以看見，並非D先生質疑有「不單純關係」；不過，對他的說法，海軍司令部也強調會再進一步求證，但可以肯定私自帶人進入營區，已經明顯違反規定。

海軍司令部並以文字向《東森新媒體ETtoday》記者說明：「本屬軍官於11月1日晚間未依完備辦會客程序，即偕民人駕車進入營區，經查證屬實，本部將秉持『勿枉勿縱』原則，檢討相關違失人員疏責，依規定懲罰，以嚴肅紀律。海軍保修指揮部表示，本部將援引案例，持續加強軍法紀教育，並全面強化門哨檢查機制及衛哨勤務訓練，杜絕類情再生」。

▲行車記錄器拍下整個入營過程 。

不過D先生對這名海軍軍官的說法無法接受，因為老婆跟海軍軍官之間的事情爆發後，憤而離家，讓兒子受到打擊，迄今都無法接受母親離家以及跟這名海軍軍官之間的事實。當初就是兒子懷疑母親跟這名海軍軍官之間關係似乎不單純，所以才在母親車上裝設Air tag，讓整起案件浮上檯面。

後來D先生仔細查閱老婆車上行車記錄器畫面，發現這名海軍軍官在晚間私下帶老婆進入營區，一待就是2小時。D先生目前已經找了律師，打算向這名海軍軍官提出相關告訴，透過司法途徑討公道。