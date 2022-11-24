好市多黑五倒數3天優惠曝光！鮭魚限明天搶　出國必備行李箱也下殺

▲好市多「黑色購物節」進入倒數3天！（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」邁入最後3天，營業時間將提早至上午8點，目前已祭出超過百樣商品最低下殺48折！稍早好市多APP也公開明（25）日第5波的精選商品優惠資訊，其中空運鮭魚、嫩肩里肌肉只限明日開搶；其他還有鑽石耳環、無線吸塵器、卡式瓦斯爐、70吋顯示器都有折扣；而看好解封後出國熱潮，也推出20吋+27吋行李箱下殺。

好市多「黑色購物節」第5天優惠品搶先曝光：

▲▼空運鮭魚、嫩肩里肌肉只限「11月25日」特價。（圖／好市多APP）

好市多「黑色購物節」第5波（11月25日～27日）優惠品搶先看：

好市多黑色購物節今年於11月21日開跑，按照往例進行連續一周，期間每日祭出多樣商品「黑五特價」，限時限量、售完為止。而截至目前已有多達上百項商品折扣，包括3C家電、生活用品、精品、寢具、服飾、玩具、食品、保健品⋯等都有下殺。

好市多APP 也在每日傍晚搶先公布隔日精選優惠品項，實際價格將於當日現場曝光。而黑色購物節最後3天，11月25日（五）～11月28日（日）全台各店將提早至8點營業，想搶便宜的民眾可把握機會。

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