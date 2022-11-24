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社會 社會焦點 保障人權

扣汪小菲存款討500萬鬧風波　「公文旅行中」大S還拿不到錢

▲大S、張蘭汪小菲（圖／翻攝自大S臉書、張蘭微博）

▲藝人大S（左圖）聲請強制執行前夫汪小菲（右圖右）欠付的500多萬元費用，引發連日口水戰風波，前婆婆張蘭（右圖左）也插一腳。（圖／翻攝自大S臉書、張蘭微博）

記者黃哲民／台北報導

藝人大S徐熙媛近日因聲請強制執行前夫汪小菲欠付的500多萬元費用，汪小菲暴走多日隔空飆罵，鬧得滿城風雨，連要價6位數的高檔床墊都成吃瓜群眾議論話題，不過大S雖已取得法院核發的扣押命令，仍無法直接從汪小菲帳戶拿錢，須等台北地院公文合法送達汪小菲，且汪小菲在期滿前沒聲明異議，北院才會進入下一階段的取償程序，但公文目前還在旅行中。

汪小菲與大S在去年（2021年）11月22日共同發表聲明，協議結束10年婚姻，之後雙方幾乎零互動，但今年3月大S再婚韓國藝人具俊曄，汪小菲隨即停付依照雙方離婚協議約定的費用，包括家人生活費等。

由於雙方離婚協議是在北院家事法庭由法官調解達成，屬於《強制執行法》所定無須再行提告、就可直接聲請強制執行的名義，大S日前提出聲請，北院民事執行處針對大S提供的汪小菲銀行帳戶核發扣押命令。

外傳大S聲請強制執行標的金額超過500萬元，扣押命令涵蓋的帳戶內金額形同凍結，若扣押金額不夠，聲請人還可繼續陳報其他帳戶以供扣押，據悉，大S並沒鎖定汪小菲其他帳戶。

▲S HOTEL公開汪小菲床墊處理過程。（圖／記者徐文彬攝）

▲S HOTEL公開汪小菲高檔床墊拆解銷燬過程。（圖／記者徐文彬攝）

汪小菲疑似接獲通知後，在離婚周年前1天情緒大暴走，隔空飆罵大S家人多日，還攤開家用支出明細印證自己大方，其中超過9萬元的電費令人咋舌，汪小菲嗆聲不想再付，而一套要價6位數的高檔床墊更成話題，汪小菲暗酸具俊曄「你個窩囊廢換個床墊行嗎」，更讓吃瓜群眾聞到濃濃醋意，這套床墊經大S送交汪小菲在台北經營的S Hotel，昨（23日）已公開拆解銷燬。

雖然汪小菲失控舉動顯示他已知名下帳戶遭核發扣押命令，大S目前仍不能直接從汪小菲帳戶拿錢。法院對帳戶核發扣押命令後，會先將命令寄給聲請人與第三人、也就是銀行，確認都收到後，接著才通知債務人，並給債務人收到扣押命令10天內、可對執行程序聲明異議或對執行名義提起異議之訴的權利。

據悉，大S向北院陳報的汪小菲寄送地址是在對岸，兩岸間司法文書往來，仍須透過海基、海協兩會居中驗證傳遞，如果是國內一般執行案件，合法送達文件收到回證外加10天異議期限，通常1個月就足夠進入下一階段，但兩岸司法文書傳遞所需時間更長且不確定，若是以「查無此人」為由被退件，反而可能是比較順利的狀況。

儘管汪小菲為此事已與大S家人狂打口水戰，但法院公文合法送達給他前都不算數，無法啟動下一階段程序，也就是核發收取命令、支付轉給命令或移轉命令給聲請人進行取償，由承辦司法事務官依案情決定核發哪一種，收取命令是讓聲請人直接向銀行收取被扣押帳戶內的錢，支付轉給命令是由法院的提存所扮演第三方支付角色，收取銀行所繳的錢轉交給聲請人。

移轉命令通常用於被按月扣薪的狀況，在本案不適用。由於本案北院寄給汪小菲的扣押命令仍在旅行中，因此雙方交鋒戰場仍在網路世界而非法院，至於大S昨發表聲明透露已跟汪小菲達成20萬的家裡開銷、且汪小菲積極支付，事件似有和緩跡象，且大S身為聲請人，依法也握有中斷強制執行程序的主動權，但她尚未遞狀喊停。

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