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大陸 大陸焦點 特派現場

遊戲小孩崩潰了！爸媽幫請假1周玩「吃雞」　每天16小時還有KPI　

▲▼ 請假一周打遊戲。（圖／翻攝自星視頻）

▲浩浩坐在書桌上玩遊戲。（圖／翻攝自星視頻）

記者蔡儀潔／綜合報導

網路世代不少孩童沈迷電子遊戲，令家長相當苦惱，大陸湖北武漢一對父母決定「將計就計」，幫兒子請假一周，規定每天必須玩16小時的遊戲，還制定了每日KPI（績效指標）。進行到第三天時，男童已經崩潰了4次。

據《星視頻》報導，8歲半的浩浩（化名）就讀國小三年級，平時沈迷於玩「吃雞」遊戲。近日老師與浩浩進行溝通，但不管怎麼勸說他都不為所動，還任性表示，「不學了，我要玩！」

父母和老師商討後，決定幫兒子請假1周，並制定了嚴格的「打遊戲計畫」。在這個計畫中，浩浩每天必須玩16小時的遊戲；3餐定時吃，過時則不候；每日制定KPI，中午和晚上要對自己的遊戲戰績進行反思總結。

▲▼ 請假一周打遊戲。（圖／翻攝自星視頻）

▲浩浩被要求寫遊戲總結。（圖／翻攝自星視頻）

楊姓母親透露，兒子第一天非常興奮，從下午3時半玩到晚上12時，晚餐吃了幾口飯，又迫不及待接著打，「這個精神為娘很是佩服」；第二天早上6時45分，準時去叫浩浩起床，他「咻」一下就從被子裡爬起來，10分鐘就梳洗完，「興趣的力量是無窮的。」

▲▼ 請假一周打遊戲。（圖／翻攝自星視頻）

▲浩浩從一開始的「打雞血」狀態，玩到崩潰了4次。（圖／翻攝自星視頻）

不過，就這麼進行到第三天時，浩浩受不了了，一共崩潰了4次。這對父母表示，希望兒子體驗到打遊戲也並不是那麼簡單。

對此，不少網友為這對父母的計畫按讚，「這也不失為一種教育孩子的好方法」、「飽和策略懲罰 ，收拾的妥妥的，估計這娃以後看到遊戲就想吐了吧」。不過，也有人認為，「家長不能視遊戲為洪水猛獸，玩遊戲也是緩解孩子壓力的一種技能，從一開始就和孩子一起制定好計畫並嚴格執行，就不會沈溺其中」。

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