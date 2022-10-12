沒臉回去了！高材生沈迷遊戲「20年沒回家」　流浪街頭撿廢品

▲阿龍難過表示，「沒臉回去了 。」（圖／翻攝自九派新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

沈迷遊戲斷送前程的慘劇發生在大陸男子阿龍（化名）身上，他2002年考上一流大學後，因愛玩遊戲離家出走，已有20年沒有回家，平時四處流浪靠撿廢品為生。阿龍被警方送回家時，他無奈感慨，「沒臉回去了...。」

據《九派新聞》報導，廣東東莞警方近日巡邏時，發現一男子沒有「二標四實」（標準作業圖、標準地址庫、實有人口、實有房屋、實有單位、實有設施），也無法提供有效的身份訊息。

警方經詳細詢問，得知男子叫阿龍，身份證早已丟失，身上沒錢，也無固定的住所，平時四處流浪靠撿廢品為生。阿龍表示，自2002考上重點大學後，因沈迷遊戲離家出走，已有20年沒回家，跟家人早已失去聯繫，「沒臉回去了。」

▲阿龍的家人激動大哭 。（圖／翻攝自九派新聞）

民警通過多方尋找，終於通過湖南當地政府取到了阿龍家屬的聯繫方式。阿龍9日上午在寮步警方和「讓愛回家」義警服務隊幫助下，和家人一起踏上了回家的旅途。

對於阿龍的經歷，網友紛紛表示唏噓，「重點大學…應該有一個不一樣的人生」、「遊戲有這麼好玩？」、「網游成癮，害人呀」、「玩二十年都成要飯的了，說明遊戲也玩得不咋樣」、「看來遊戲玩兒得不行，只是自己無限沈迷，或者說逃避現實」。