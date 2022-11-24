清心為何能「35年不敗」？　網曝2大關鍵：跟當年不一樣了

▲老牌手搖飲店「清心福全」35年來屹立不搖，擁有大票死忠顧客。（圖／記者林悅攝）



記者郭卉寧／綜合報導

台灣手搖飲店遍地開花，競爭更是十分激烈，而老牌「清心福全」35年來屹立不搖，擁有大票死忠顧客。就有網友表示，住家附近陸續有幾家手搖店倒閉，只有清心存活下來，讓他不禁好奇，「清心生意不錯的秘訣是啥？」

原PO在PTT八卦板指出，前幾天出門買飲料時，發現自家附近的茶湯會、迷客夏都陸續收攤，只剩下清心有營業，而且生意還很不錯，但他認為該家清心的店員，其實服務態度很普通，因此有些不解地詢問：「清心生意不錯的秘密是什麼？」

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貼文發出後，隨即引起網友熱議，紛紛表示價格親民和品質有提升是關鍵，「品質好，相對便宜」、「做超快，速度優勢」、「我常買，說實話蠻經濟實惠的」、「基本款都不難喝，而且便宜」、「價格實在啊，其他根本盤子價」、「企業化年輕老闆接班後有穩定品質」、「這幾年清心算是有大改革一波，跟當年已經不一樣了，純茶品質尚可」。

除此之外，也有許多人認為，清心的茶系列及多多綠都很好喝，「高山茶不錯」、「多多綠全國最好喝」、「原鄉四季好喝」、「少數有普洱的飲料店」、「清心的烏龍綠我沒喝過哪家比得上」、「隱藏版跟茶凍奶綠好喝」、「烏龍綠，半糖少冰，讚」。