九合一選戰倒數48小時　馬英九轟民進黨：想賣「芒果乾」謀取政治利益

▲前總統馬英九。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

九合一選戰26日登場，各方陣營積極拉票，為選情做最後衝刺。前總統馬英九表示，俄羅斯出兵入侵烏克蘭，俄烏戰爭爆發，至今滿9個月，大家一直期待民進黨政府拿出勇氣與智慧，記取戰爭的慘痛教訓，但是蔡英文政府當局仍執著「抗中保台」路線，期望再次熱賣「芒果乾」，以謀取政治利益，「讓我們用選票，反映台灣民眾對和平的殷切盼望。」

馬英九說，俄羅斯發動戰爭，難辭其咎。惟兵凶戰危，9個月來，烏克蘭生靈塗炭，家園殘破，數百萬人流離失所，痛苦不堪，而台海風雲日亟，今年八月中共發動圍台軍演後，兩岸情勢更為險峻。10月中國大陸「二十大」召開後，這個月東協、G20、APEC國際會議舉行，美國總統拜登與大陸領導人習近平會晤，國際與兩岸形勢已有重大改變。

馬英九指出，我國古代大兵學家孫武曾說，「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。」面對兩岸爭端，應採用孫武的上策，用「伐謀」與「伐交」代替「伐兵」與「攻城」。如此則人民幸甚，國家幸甚，可惜的是蔡英文政府並未做到，國家安全與台灣民眾福祉，似乎不是蔡政府最重要考量。

馬英九表示，「票投民進黨，青年上戰場；票投國民黨，兩岸無戰場」，這兩句順口溜流傳甚廣，希望大家在投票日當天能用選票，選擇和平，拒絕戰爭。