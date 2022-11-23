YouTube上看世足直播？3.6萬人被騙「超嗨加油」竟是遊戲畫面

▲許多網友在YouTube上看世足直播，卻沒發現影片內容是遊戲畫面。（圖／翻攝TikTok 9amuli）



記者鄒鎮宇／綜合報導

2022卡達世界盃足球賽（FIFA World Cup）正式開踢，全球球迷每天追賽。然而，有YouTube頻道竟直播遊戲畫面，讓不少想尋找網路觀看的網友受騙，一度有3.6萬人同時在線上觀看卻沒有發現，反而在聊天室內加油吶喊。

抖音網友「9amuli」日前發現，YouTube一個名為「Renne Sousa」的頻道在21日卡達對上厄瓜多時，竟利用足球遊戲《eFootball》的遊戲畫面進行「假直播」，同時有3.6萬人在線上觀看，累積至少15萬觀看。事後，該頻道也將這部直播影片轉為私人。

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▲該頻道目前仍在假直播各大賽事。（圖／翻攝TikTok 9amuli）



據悉，該頻道直播的遊戲為Konami的足球模擬遊戲《eFootball 2022》，人物角色、球衣及球迷等都以3D建模，不熟悉足球的網友乍看之下可能會誤會是真實賽事。

此外，「Renne Sousa」每天都會利用遊戲畫面直播，23日摩洛哥對上克羅埃西亞、德國對上日本也都進行直播，前者比賽賽結束後累積2.9萬的觀看次數。

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