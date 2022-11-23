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口罩解封3階段規劃曝！王必勝：12月初戶外免戴「跨年要再想想」

▲▼《POP大國民》蔡詩萍專訪中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／翻攝youtube）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝接受廣播專訪。（圖／翻攝自POP Radio聯播網youtube）

記者洪巧藍／台北報導

本土疫情持續趨緩，口罩令第一階段鬆綁政策最快下周宣布，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（23）日傍晚接受廣播節目專訪時證實「第一階段會在12月初實施」，屆時室外可免戴口罩，但還是有例外規定，例如室外擁擠場合，或像是跨年活動等，這還要想一下，「也不想說讓活動掃興，但防疫和正常生活之間要抓個平衡。」

指揮中心11月已經推出多項防疫鬆綁措施，包含撤銷量體溫、取消部分活動場所三劑令、確診者隔離天數縮短為5+n、確診者同住家人等接觸者改0+7，居家隔離走入歷史等，接下來準備規劃口罩禁令分階段鬆綁。

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王必勝今日上廣播節目專訪時被問及口罩鬆綁議題，他強調「一定會越來越鬆」！王必勝並分析三大評估指標，第一是「確診狀況」，這一波BA.5疫情從8月底流行到現在確定高峰已過，這方面應該已經OK。

但還有另外兩個層面，王必勝說，包含「醫療量能」，從別的國家經驗看起來，開放口罩或多或少會造成疫情反彈，要看醫療量能在冬季是否可以因應，其次是「冬季其他呼吸道傳染病」，像是流感、呼吸道融合病毒等的流行狀況，如果這些因素都沒有問題，就會做第一階段開放。

王必勝表示，口罩一定會分為兩到三階段鬆綁，第一階段為「室外不戴，室內戴」，但還是有相關規定，比如說室外有非常擁擠場合，像是跨年等活動，這些還要想一下，有時也不想說活動掃興，但防疫和正常生活之間要抓個平衡，「我想大致上12月初，情況沒有改變，會去開放室外口罩免戴」。

王必勝談到第二步，就是「室內也免戴，但會規定室內特殊場合要戴」，他舉例，如大眾運輸工具這類密閉、長時間待的地方，另醫院、長照中心有脆弱族群在的地方，因為社會面向很廣，思考要周全一點，把規定定清楚，民眾比較好依循。

王必勝說，第一階段會在12月初實施，再來往後第二階段會看疫情發展，但是估計冬季因為傳染病比較多，可能會稍晚，時間現在沒辦法預算。

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