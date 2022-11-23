5萬公斤蔬菜被毀、土地被犁平　陸農民吐心酸：防疫嚴格無人來收　

▲農地被毀蔬菜。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

在「層層加碼」的防疫封控下，大陸山東曹縣的農民近期遭遇「賣芹菜難」問題，甚至出現土地被犁平、近5萬公斤的蔬菜被毀掉等慘況。

綜合陸媒報導，相關影片中，一名農民表示，「因為菜賣不出去，大面積種植，又沒有客商來收，我們採取了沒有辦法的辦法，直接把它給毀掉了。」農民低頭看向已經犁平的土地，計算著有將近5萬公斤的蔬菜就這樣被毀掉的場景，看著令人心酸。

《農民日報》指出，背後原因是「層層加碼」的防疫政策，儘管當地沒有高風險區，但能夠進入曹縣韓集鎮拉菜的貨商卻寥寥無幾，因為凡是外地來拉菜的車，必須提前3天進行報備，而鄭州和西北五省份等地的貨車，即便提前報備也無法進入。

另外，凡是本地貨車拉菜外出，即便不經過疫情風險區，回鄉後也要「居家隔離7天」。種種規定下，曹縣蔬菜的「出縣」之路阻礙重重。

▲囤積的蔬菜 。（圖／翻攝自秒拍）

實際上，曹縣蔬菜面臨的窘境並非孤例。不少地方的民眾反映，家鄉蔬菜也正遭遇「賣菜難」，為了騰出地方種小麥，一些農民只能忍痛將綠油油的蔬菜直接毀在地裡。

來自北京新發地市場的一份調查報告顯示，從10月底到11月初，蔬菜的地頭價與市場價走勢背道而馳，一些品類的蔬菜地頭價從一元跌至幾角、甚至幾分，而新發地市場的蔬菜價格按周上漲了9.03％。

調查報告列舉的諸多原因中，「貨車司機在檢查站排隊時間過長，核酸（PCR）過期重採重排」位列其中，顯然，疫情中的「交通梗阻」已經成為蔬菜滯銷的重要原因。

報導指出，數以十萬斤計的蔬菜毀在地裡，「就是農民一年的光景掉在了水里，就是農民的淚流在了心裡」，今年的就業壓力大、外出務工難，回鄉種地是不少農民重要的增收渠道；據調研，今年一些地方的蔬菜種植面積有所增加，農民在種菜方面的投入也增加了，「疫情之下消費萎縮，本來就給蔬菜銷售帶來一定壓力，更需要地方有關部門能多多幫一把。」