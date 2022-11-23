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大陸 大陸焦點 特派現場

陸版跪頸案？隔離病患遭民警跪壓　急喊「我現在在吃藥」

記者蔡儀潔／綜合報導 

大陸網路流傳一條警察施暴影片，一名男子疑似因違法防疫規定外出，被4名執法人員圍住，之後早跪壓在地，發出痛苦呻吟，畫面宛如美國「跪頸虐死案」翻版，引發熱議。寧夏銀川證實事件，並對涉事警察進行調查。

▲▼ 大陸版跪頸案。（圖／翻攝自秒拍）

▲事發畫面。（圖／翻攝自秒拍）

事發影片可見，4名執法人員圍住一名穿著黑色上衣的男子，呵斥其面向牆壁、雙手扶墻、雙腳叉開站立，「配合我們的工作，否則強制執行」；黑衣男解釋道，「我現在在吃藥」，並按要求扶墻站立。

影片接著顯示，一名穿「藍馬甲」男子用腳踢開黑衣男雙腿，和旁邊同事一起，將黑衣男的雙腿強制劈叉到最大限度，之後喝令其趴下，並雙膝跪壓在其脖子上詢問，「聽話嗎？你今天為什麼違反防疫規定出來？」

事件在網路不斷發酵，「人家只是患者+防疫，不是罪犯」、「不是和老美一樣嗎 這下還bb人家老美不？」、「這就叫欺負老百姓欺負到頭上了」。

對此，寧夏政府發布調查情況通報稱，銀川市興慶區某市場10月28日發生聚集性疫情，被划定為高風險區，密接人員彭姓男子（影片中的黑衣男）被轉入集中隔離酒店隔離觀察。

監視器畫面顯示，11月1日10時51分，彭男違反防疫隔離規定，擅自離開隔離房間由消防通道下樓，從酒店1樓後門衝出。執勤民警發現後立即追趕，在距離隔離酒店50公尺處將其攔住。彭男自稱患有精神病，情緒激動且雙手插入衣兜。

民警於是對其進行搜查控制後送回隔離房間。針對彭男自稱患病需服藥的情況，當日晚間8時許，工作人員陪同彭男前往寧夏精神衛生中心就診，經診斷為精神障礙，無身體損傷，工作人員為其購買藥物服用。彭男11月4日隔離期滿，解除集中隔離。

通報指出，身穿藍色馬甲人員為銀川維護疫情防控秩序的民警，其他2名身著制服人員分別是民警和輔警。針對處置過程中出現的執法問題，當事民警已向彭男當面賠禮道歉並取得諒解。目前，有關部門已成立調查組進行調查，將根據調查結果依法依規嚴肅處理。

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