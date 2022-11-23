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跟男友視訊卻是「女親戚」接電話！　她放火怒燒男友家

▲▼跟男友視訊卻是「女親戚」接電話！她不爽被劈腿　放火燒男友家。（圖／Bexar County Sheriff`s Office）

▲嫌犯懷疑自己「被出軌」，因此憤而放火燒了男友的家。（圖／Bexar County Sheriff`s Office）

記者王佩翊／編譯

美國德克薩斯州一名23歲女子日前用FaceTime和男友視訊，然而卻突然有一名陌生女子接起男友的電話，懷疑自己被出軌的她，氣得立刻衝到男友家中，並放火燒了房子。該起縱火事件共造成超過5萬美金（約新台幣156萬元）的損失，而她也在21日遭到警方逮捕。不過她事後才發現，原來那名接起男友電話的女性其實是男友的女性親戚。

根據《紐約郵報》報導，23歲的賽奈達（Senaida Marie Soto）日前打算和男友視訊，沒想到卻有一個陌生女人接起了電話，讓她立刻心生妒忌。賽奈達拋下一句，「我希望你的東西都會沒事。」隨後便直接掛了男友電話。

失控的賽奈達不滿自己「被劈腿」，於是掛了電話，並開車到男友家中。目擊者表示，嫌犯闖入被害人家中後，先把部分物品搬上車，之後便衝進屋內縱火。她先是用火點燃客廳裡的沙發，再用手機錄下著火的沙發，而火勢也瞬間吞噬了整個房子。

賽奈達縱火後將影片傳給男友並寫道，「我希望你的房子不會有事。」該場大火造成被害人超過5萬美金（約新台幣156萬元）的損失，警方21日依入室竊盜與縱火罪嫌逮捕賽奈達，保釋金為16.5萬美金（約新台幣514萬元）。

經警方調查，該名接起被害人電話的人不但不是劈腿對象，甚至還是他的一名女性親戚，從頭到尾都是嫌犯「搞錯狀況」，甚至還因此釀下大禍。

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