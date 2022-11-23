桶屍案追共犯！高大成「水泥塊查第三人皮屑」　推測背後有大咖

記者許權毅／台中報導

台中桶屍案死者前女友蔡女遭聲押禁見獲准，且案發現場作案工具都是蔡女購買，檢方認為蔡女涉嫌重大，除了涉犯殺人、棄屍還有竊盜、詐欺得利未遂以及偽造私文書。法醫高大成認為，此案應是情殺與財殺混在一塊，且直言蔡女一人很難將死者「水泥封屍」，如果能在水泥塊中找到第三者皮屑就是了，背後應該有一個大咖是共犯。

▲法醫高大成認為，蔡女很難一個人完成水泥封屍，背後應該有大咖。（圖／記者許權毅攝）



死者陳男與蔡女曾經是情侶關係，兩人之間還有債務糾紛，案發現場的作案工具全都是蔡女購買。檢警透過數位鑑識資料調取區間，鎖定蔡女的數位支付、電子發票等數據，順利突破案情，掌握到蔡女購買水泥、工業塑料桶以及水泥攪拌器，且恐非一人能完成，擔心蔡女串證逃亡之虞，檢方向法院聲押禁見獲准。

▲高大成說，如果幸運的話，可在水泥塊中找到陳男、蔡女之外第三人的皮屑，是追查共犯的關鍵。（圖／記者許權毅攝）



知名法醫高大成說，這些工具都是蔡女去買的，但是要將屍體放入桶內時，很難一個人完成。以一個桶子若最高100公分高，女子要將屍體搬起放入難度高，就算將桶子側倒再「推屍入桶」也需要相當大的力氣。

高大成認為，應該是還有共犯，蔡女不願意承認有兩種可能，其一是擔心說出來會遭到不利，其二是蔡女有得到獲利，才選擇自己承擔。高說，蔡女也可能有欠債，欠死者跟另一個共犯，只要殺人償債一舉兩得，要查清楚蔡女金流狀況。

▲桶屍案蔡女遭到羈押禁見，檢方仍要追查共犯可能性。（圖／記者許權毅攝）



高大成說，想追共犯，現在的關鍵在於水泥塊裡頭，人攪拌水泥時會流汗，或是撥髮、擦汗，會有皮屑掉入水泥裡，若是幸運，可以找到第三個人的DNA，但是難度相當高。

對於是情殺還是財殺？高大成說「兩者混在一塊」，一般殺人都是財殺比較多，情殺較為少，但這案錯綜複雜，財的部分有可能是另一人教唆或是合意將陳男殺害。

▲蔡女身形中等偏瘦，若要一人完成水泥封屍難度相當高。（圖／記者白珈陽攝）