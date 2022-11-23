世足開幕賽見「日本球迷蹲地撿垃圾」他感動炸！76萬人讚：Respect

記者施怡妏／綜合報導

2022年卡達世界盃足球賽在本月20日正式開幕，各國粉絲陸續抵達卡達為心愛球隊應援，比賽結束後，現場留下許多垃圾，沒想到日本球迷居然自主清理觀眾席的垃圾，這一幕被來自巴林的網紅奧馬爾（Omar Al-Farooq）拍下，影片曝光吸引超過76萬名網友大讚，「Respect！」

奧馬爾（Omar Al-Farooq）在IG上分享一段影片，世足開幕賽散場後，觀眾席滿滿的垃圾，沒想到日本球迷集體留下來自主撿垃圾，清理觀眾席，分工合作撿拾空瓶、食物包裝、各國加油國旗等。

日本球迷對奧馬爾說「我們是日本人，不會把垃圾留下，我們尊重這個地方」，奧馬爾則是一臉不可置信，心中對他們只有滿滿的尊敬，並且加入清掃的行列。

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▲日本球迷的熱心讓他很震驚。（圖／翻攝自IG／omr94）

影片在IG曝光後被瘋狂轉發，至今已有76萬人案讚，「敬佩！這就是日本為何強大的原因」、「他們不只是幫忙收拾垃圾，甚至還把其他國家的旗幟也收好保存，太感動了」、「希望大家向日本學習」、「世足應該免費給他們門票」、「即使在節日和音樂會上，他們也總是整理和打掃一切」。

事實上，這不是日本球迷第一次撿垃圾，2018年的世足賽，日本隊對決哥倫比亞比賽結束後，日本球迷也留下來清理場地；在對上比利時被逆轉，雖然很悲傷，但並沒有影響他們維持環境整潔的好習慣，在離開球場前，日本球員將休息室內的垃圾全部整理乾淨，置衣櫃也都淨空，並用俄文寫下「謝謝你」，感謝工作人員的辛勞。

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