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獨／啪啪心得曝！工程師樂砸50萬買3情趣娃娃　答案讓醫師也嚇呆

記者吳奕靖／高雄報導

一般人對於情趣娃娃總是跟性愛遐想無法脫離連結，但不說你可能不知道，最便宜的一具充氣娃娃要價都要超過15萬，高雄市就有一名玩家連續買了3個，而實際詢問他跟充氣娃娃連結的感受，他很誠實的說：「用過幾次之後，還是十姊妹感覺最對味」。

▲情趣娃娃的玩家分享使用心得，最後給了令人驚訝的答案 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲情趣娃娃的玩家（圖左）分享使用心得，中間為收藏家郭大，旁邊是泌尿科張美玉醫師 。（圖／記者吳奕靖攝）

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這名從事工程師的玩家表示自己家裡已經購買了3個情趣娃娃，他坦言情趣娃娃身材的完美比例，在現實世界真的是很難遇到，而自己已經30多歲的年紀是工作忙碌的階段，女性也有一些自己想法，所以單身他的也說：「也不能因此而壓抑自己性慾，就是要有正常發洩的管道，不造成社會困擾又擔心染病，所以就選擇了情趣娃娃」。

▲情趣娃娃的玩家分享使用心得，最後給了令人驚訝的答案 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲情趣娃娃的售價最低也要超過15萬 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲情趣娃娃的玩家分享使用心得，最後給了令人驚訝的答案 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張美玉醫師試抱情趣娃娃，她說重量跟真人略輕一些。（圖／記者吳奕靖攝）

這名玩家也分享使用心得：「帶回去使用兩次到三次之後，就會很像是有真的有人在陪伴的感覺，不過用過幾次就不會再用它了，反而會是更愛惜，就是睡覺時抱旁邊摸一下或是回來摸一下頭」。這一段話讓記者非常好奇，繼續追問：「你現在有三個情趣娃娃，還會跟真人交往嗎」？玩家說：「真人喔！面對女性就會有一個特點就是去性別化，就當成是同性一樣，就像是你們說的純友誼，因為你已經把感情重心放在情趣娃娃身上」。

到底跟情趣娃娃跟真人發生「連結」感受有沒有什麼不同？這名玩家也坦言：「其實性的部分，買娃回去用過幾次之後，你還是會回到用手」，這也讓泌尿科女醫師張美玉也覺得好奇，既然都要用手，到底買娃的用意是什麼？他說：「陪伴！因為我買的娃娃是屬於蘿莉型，就是打扮的可可愛愛的，就看到她可愛就是一種療癒感、陪伴感，而且跟娃娃談戀愛比較沒有負擔」。

張美玉對於情趣娃娃的使用者的回答也覺得十分驚訝，不過她也建議情趣娃娃的使用應該有過渡期，可以試著回到人際交往正軌，不過她也強調現在兩性平權，呼籲不應該只有女體情趣娃娃，應該也要開發男體情趣娃娃，畢竟兩性情慾問題都應該被重視。

▲情趣娃娃的玩家分享使用心得，最後給了令人驚訝的答案 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲情趣娃娃的玩家分享使用心得，最後給了令人驚訝的答案 。（圖／記者吳奕靖攝）

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