IG全部追起來！盤點2022世足「10大鮮肉男神」　八塊肌炸裂超養眼

▲盤點10位養眼的世足帥哥。（圖／翻攝自IG）

記者施怡妏／綜合報導

IG趕快追起來！2022卡達世界盃足球賽開踢，對許多人來說，場上來自世界各國的帥哥絕對是一大亮點，包括37歲葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo），還有今年才19歲的小鮮肉佩德里（Pedri González），以及阿根廷國家隊的門面保羅（Rodrigo De Paul），《ETtoday新聞雲》為大家盤點實力與外貌兼具的10位帥哥運動員。

1. 葡萄牙，克里斯蒂亞諾羅納度（Cristiano Ronaldo）IG

講到足球帥哥，絕對少不了C羅，臉蛋完美身材也維持得很好，身高187公分，堪稱天菜中的天菜，今年37歲的C羅效力於英格蘭足球超級聯賽球隊曼聯，同時擔任葡萄牙足球國家隊隊長，除了球技頂尖，創下多項紀錄，此外C羅的IG粉絲數高達5億，是「全球首位」IG粉絲數突破5億的個人帳號。

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2. 英格蘭，梅森·芒特（Mason Mount）IG

英格蘭素有「男模隊」的美稱，梅森就是英格蘭超級球星之一，今年23歲，身高180公分，時常登上時尚雜誌封面，目前效力於英超名門切爾西，是相當受歡迎的球員，場上帥氣迷人，私服照更是帥氣，常在IG上分享生活，私底下的模樣也很可愛。

3. 阿根廷，保羅迪巴拉（Paulo Dybala）IG

今年29歲的保羅迪巴拉是一名集創造力、靈活度、技術於一身的球員，身高177公分，是一名超全能的球員，能夠勝任前鋒、輔鋒、前腰等等多個進攻位置，目前效力於義大利甲級足球聯賽俱樂部羅馬，以及阿根廷國家足球隊，被譽為梅西的接班人，深邃的五官擄獲不少迷妹的心。

4. 阿根廷，羅德里戈德保羅（Rodrigo De Paul）IG

身高178公分，今年28歲的保羅是阿根廷國家隊的顏值門面，場上司職中前衛，現效力於西甲球隊馬德里競技，亦是阿根廷國家隊隊員之一。

5. 韓國，孫興慜（손흥민）IG

孫興慜今年30歲，身高183公分，是個帥氣的韓國歐巴，被粉絲稱讚「穿衣顯瘦、脫衣有肉」，現效力於英格蘭足球超級聯賽球隊托特納姆熱刺足球俱樂部，司職前鋒及邊鋒，同時也是韓國國家足球隊隊長。於英超聯賽21-22賽季中以23粒進球獲得金靴獎，是首位在歐洲五大聯賽中獲得此殊榮的亞洲球員，被公認為足壇現役最佳邊鋒之一。

6. 日本，南野拓實 IG

今年27歲，身高175公分，是個標準的日系帥哥，現效力於法甲球隊摩納哥，也是日本國家足球隊成員，司職前腰、邊鋒及前鋒，沒有炫目的過人花招，但十分努力，速度快且跑動範圍廣，是個用頭腦踢球的球員。

7. 葡萄牙，安東尼奧·席爾瓦（António Silva）IG

今年19歲，身高187公分，是本菲卡隊和葡萄牙國家隊的中後衛，深邃的五官配上濃眉大眼，球衣底下還有著結實的肌肉，絕對是場上最令人心動的小鮮肉，席爾瓦在擔任替補球員期間給人留下了深刻的印象，贏得了2021-22年的歐洲青年聯賽冠軍，幫助本菲卡在60年來首次奪得歐洲冠軍獎杯。

8. 西班牙，佩德里（Pedri González）IG

佩德里同樣也是19歲的小鮮肉，是個超級新人，給人一種調皮淘氣大男孩的感覺，現效力西甲俱樂部巴塞隆納，司職前腰或邊鋒，在16歲就拿到人生第一份足球職業合約，且在一年內就升至一線球員，被認為是巴塞隆納年輕一代中最出色的球員，未來潛力一片看好。

9. 烏拉圭，達爾文努涅斯（Darlose Gabriel Núñez Ribeiro）IG

今年23歲，身高187公分，在場上綁著半包子頭小馬尾，特別吸引人，是一位烏拉圭職業足球員，司職前鋒，目前效力於英格蘭足球超級聯賽俱樂部利物浦，以及烏拉圭國家足球隊。雖然今年才23歲了，但已經結婚生子，老婆是個超辣的金髮美女，每次達爾文比賽都會到場加油，甜蜜度破表。



10. 美國，克里斯蒂安（Christian Pulisic）IG

身高178公分，今年24歲的的克里斯蒂安，因為長相神似美國隊長克里斯伊凡，因此在隊內有著「美國隊長」的稱號，可愛的面孔但又散發著陽光大男孩的自信，是眾多少女的理想情人，精緻帥氣的五官也讓他獲得許多廣告代言的機會，是媒體寵兒。

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