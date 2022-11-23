　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

IG全部追起來！盤點2022世足「10大鮮肉男神」　八塊肌炸裂超養眼

▲▼ 世足帥哥 。（圖／翻攝自IG）

▲盤點10位養眼的世足帥哥。（圖／翻攝自IG）

記者施怡妏／綜合報導

IG趕快追起來！2022卡達世界盃足球賽開踢，對許多人來說，場上來自世界各國的帥哥絕對是一大亮點，包括37歲葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo），還有今年才19歲的小鮮肉佩德里（Pedri González），以及阿根廷國家隊的門面保羅（Rodrigo De Paul），《ETtoday新聞雲》為大家盤點實力與外貌兼具的10位帥哥運動員。

1. 葡萄牙，克里斯蒂亞諾羅納度（Cristiano Ronaldo）IG
講到足球帥哥，絕對少不了C羅，臉蛋完美身材也維持得很好，身高187公分，堪稱天菜中的天菜，今年37歲的C羅效力於英格蘭足球超級聯賽球隊曼聯，同時擔任葡萄牙足球國家隊隊長，除了球技頂尖，創下多項紀錄，此外C羅的IG粉絲數高達5億，是「全球首位」IG粉絲數突破5億的個人帳號。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2. 英格蘭，梅森·芒特（Mason Mount）IG
英格蘭素有「男模隊」的美稱，梅森就是英格蘭超級球星之一，今年23歲，身高180公分，時常登上時尚雜誌封面，目前效力於英超名門切爾西，是相當受歡迎的球員，場上帥氣迷人，私服照更是帥氣，常在IG上分享生活，私底下的模樣也很可愛。

3. 阿根廷，保羅迪巴拉（Paulo Dybala）IG
今年29歲的保羅迪巴拉是一名集創造力、靈活度、技術於一身的球員，身高177公分，是一名超全能的球員，能夠勝任前鋒、輔鋒、前腰等等多個進攻位置，目前效力於義大利甲級足球聯賽俱樂部羅馬，以及阿根廷國家足球隊，被譽為梅西的接班人，深邃的五官擄獲不少迷妹的心。

4. 阿根廷，羅德里戈德保羅（Rodrigo De Paul）IG
身高178公分，今年28歲的保羅是阿根廷國家隊的顏值門面，場上司職中前衛，現效力於西甲球隊馬德里競技，亦是阿根廷國家隊隊員之一。

5. 韓國，孫興慜（손흥민）IG
孫興慜今年30歲，身高183公分，是個帥氣的韓國歐巴，被粉絲稱讚「穿衣顯瘦、脫衣有肉」，現效力於英格蘭足球超級聯賽球隊托特納姆熱刺足球俱樂部，司職前鋒及邊鋒，同時也是韓國國家足球隊隊長。於英超聯賽21-22賽季中以23粒進球獲得金靴獎，是首位在歐洲五大聯賽中獲得此殊榮的亞洲球員，被公認為足壇現役最佳邊鋒之一。

6. 日本，南野拓實 IG
今年27歲，身高175公分，是個標準的日系帥哥，現效力於法甲球隊摩納哥，也是日本國家足球隊成員，司職前腰、邊鋒及前鋒，沒有炫目的過人花招，但十分努力，速度快且跑動範圍廣，是個用頭腦踢球的球員。

7. 葡萄牙，安東尼奧·席爾瓦（António Silva）IG
今年19歲，身高187公分，是本菲卡隊和葡萄牙國家隊的中後衛，深邃的五官配上濃眉大眼，球衣底下還有著結實的肌肉，絕對是場上最令人心動的小鮮肉，席爾瓦在擔任替補球員期間給人留下了深刻的印象，贏得了2021-22年的歐洲青年聯賽冠軍，幫助本菲卡在60年來首次奪得歐洲冠軍獎杯。

8. 西班牙，佩德里（Pedri González）IG
佩德里同樣也是19歲的小鮮肉，是個超級新人，給人一種調皮淘氣大男孩的感覺，現效力西甲俱樂部巴塞隆納，司職前腰或邊鋒，在16歲就拿到人生第一份足球職業合約，且在一年內就升至一線球員，被認為是巴塞隆納年輕一代中最出色的球員，未來潛力一片看好。

9. 烏拉圭，達爾文努涅斯（Darlose Gabriel Núñez Ribeiro）IG
今年23歲，身高187公分，在場上綁著半包子頭小馬尾，特別吸引人，是一位烏拉圭職業足球員，司職前鋒，目前效力於英格蘭足球超級聯賽俱樂部利物浦，以及烏拉圭國家足球隊。雖然今年才23歲了，但已經結婚生子，老婆是個超辣的金髮美女，每次達爾文比賽都會到場加油，甜蜜度破表。

10. 美國，克里斯蒂安（Christian Pulisic）IG
身高178公分，今年24歲的的克里斯蒂安，因為長相神似美國隊長克里斯伊凡，因此在隊內有著「美國隊長」的稱號，可愛的面孔但又散發著陽光大男孩的自信，是眾多少女的理想情人，精緻帥氣的五官也讓他獲得許多廣告代言的機會，是媒體寵兒。

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量　減重效果UP

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

►妙管家洗衣精4000g「4瓶只要399」！添加植物茶樹油　抗菌100%

▶「佳麗寶ALLIE防曬乳」699元買1送1！秋冬更要做好防曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪　買再送蜂膠手工皂

►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑　1瓶只要16元

►超多好菌、超級有「酵」！宏醫敏8盒特價2911元

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／汪小菲發聲「要燒毀床墊」！　180°離奇逆轉休戰大S
狠夫悶死妻「折屍塞塑膠桶」判無期　二審逆轉！改判12年理由曝
筷子插進延長插座！　女童「9根手指」被切掉：不能畫畫了
新北歡樂耶誕城　「演唱會重磅卡司」公布！
快訊／被汪小菲開炮「真噁心」！　黃子佼發聲了
俠客開酸魔獸台籃神級數據！　「對手只有173公分」
女同事誘人夫：會議室等你！　公司當砲房「狂啪20次」
LIVE／大S反擊！汪小菲討的千萬床墊還了　梅西世足輸了他運
快訊／真的搬了！　大S千萬床墊火速送回S Hotel

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

瑪莎拉蒂男搭訕「哥們幫要IG」　白皙妹剛點頭！真相超傷人

「班班吃石斑」傳供貨不足喊卡　教育部：配合農委會時程辦理

花蓮城市空間藝術節登場！海邊看表演、賞日出　3大亮點一次看

機車考照先上駕訓班！交部補助1300元　12月起「1年釋4萬名額」

爸砸5位數包養嫩妹！男大生見LINE紀錄崩潰：我零用錢才5000元

不滿中研院超譯「全國」定義　立委籲：院士應先取得我國籍

IG全部追起來！盤點2022世足「10大鮮肉男神」　八塊肌炸裂超養眼

和另一半最常LINE什麼詞？他玩1軟體見「超多慘叫聲」笑翻

機車考照明年變難！場考增「無號誌停讓」路口　危險感知題要算分

大S千萬床墊成焦點！火速被送回S Hotel　飯店低調證實了

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

台64紅牌重機恐怖追撞　路燈突滅3秒後騎士殞命

大S經紀人發聲！淚揭汪小菲罪狀　葛斯齊向張蘭開戰「年底前揭真相」

魔獸現身聚會...李晶晶貼心幫夾菜！　「摟賈永婕燦笑」她笑喊：可以橫著走了

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

韋汝爆小黃瓜案..王思佳親發聲　酸：有人為通告說謊還道歉

瑪莎拉蒂男搭訕「哥們幫要IG」　白皙妹剛點頭！真相超傷人

「班班吃石斑」傳供貨不足喊卡　教育部：配合農委會時程辦理

花蓮城市空間藝術節登場！海邊看表演、賞日出　3大亮點一次看

機車考照先上駕訓班！交部補助1300元　12月起「1年釋4萬名額」

爸砸5位數包養嫩妹！男大生見LINE紀錄崩潰：我零用錢才5000元

不滿中研院超譯「全國」定義　立委籲：院士應先取得我國籍

IG全部追起來！盤點2022世足「10大鮮肉男神」　八塊肌炸裂超養眼

和另一半最常LINE什麼詞？他玩1軟體見「超多慘叫聲」笑翻

機車考照明年變難！場考增「無號誌停讓」路口　危險感知題要算分

大S千萬床墊成焦點！火速被送回S Hotel　飯店低調證實了

快訊／汪小菲發聲「要燒毀床墊」！　180°離奇逆轉休戰大S：我謝謝你

「國寶歌王」生前最掛念的事！文夏「故事館」即將完工

瑪莎拉蒂男搭訕「哥們幫要IG」　白皙妹剛點頭！真相超傷人

惡母在「牛奶偷摻毒品」！　11歲女兒慘淪49歲男友的洩慾工具

買威力球樂透中156萬元！　男超強好運嚇壞妻：6年前才中312萬元

一圖秒懂嫌惡設施！方圓300公尺內有「最高價差25%」

南韓「戀童淫魔」趙斗淳要搬新家　距離國小僅不到300公尺

iPad不如過往？蘋果前高階主管：整體銷量走下坡路　

狠夫悶死妻「折屍塞塑膠桶」判無期　二審逆轉！改判12年理由曝

陳時中喊「做自己靈魂的主人」　黃珊珊諷：剽竊我的政見？

生活熱門新聞

大S千萬床墊被送回S Hotel！飯店證實

冬天來了！首波冷氣團恐報到　估台北13℃↓

「魔獸大鵰」獲認證　賈永婕驚喊1句話

妻被媽掌摑！他秒離婚嗆1句　全場卻驚：霸氣

可以嫁了！「最顧家疼老婆」星座男Top4

夜市黑心射氣球用這招話術　小情侶被收5200元

全台連下3天　強冷空氣報到時間曝

熊大兔兔「只剩今天快載」　LINE加碼5款萌貼圖

獨／糗了！石斑魚供應量不足 「班班吃石斑」恐喊卡

脫胎換骨！分手後更有魅力TOP3星座

獨／育達回來了！兩年內「二度更改校名」　只為了「這個原因」

公司要求自備筆電　過來人曝現實

為何大S能火速扣汪小菲資產？　律師點原因「一看就懂」

館長轟汪小菲「丟臉」　遭譙干你什麼事氣炸反擊

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

張蘭怒控大小S天天吸毒！「讓法庭拉她們去驗血」

大S千萬床墊被送回S Hotel！飯店證實

大S動怒了！臉書「1句話」警告汪小菲

女大生住校竟淪「八大小姐」　慘遭毆打才曝光

冬天來了！首波冷氣團恐報到　估台北13℃↓

重機男追撞計程車慘死　父要求運將道歉

即／北市信義區傳墜樓　男摔人行道身亡

節儉女15年存逾500萬！領錢卻被告知餘額為0

熊熊驚爆「女藝人接S當傳播妹」

鳳梨崩潰嗆梅西！PO螢幕碎裂照：腦中全是人生跑馬燈

阿根廷爆冷敗給沙國　他500萬秒飛了

「魔獸大鵰」獲認證　賈永婕驚喊1句話

汪小菲消失1天發聲了！網見發文地點酸爆

日海灘無名屍竟是台灣人　1根釘子讓祂回家

妻被媽掌摑！他秒離婚嗆1句　全場卻驚：霸氣

更多

最夯影音

更多
張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光
頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面