食物大走味！癌友「味覺失靈」超煎熬　修復食慾重獲體力為康復關鍵

▲台灣聯合抗癌協會調查顯示，有7成5的患者在治療過程中面臨「味覺失靈」問題、嚴重影響進食意願。（圖／台灣聯合抗癌協會提供，下同）

記者張惠媛／綜合報導

癌症是現代人健康的最大威脅，一旦罹癌，除了生活上受到極大影響，維持心理健康更是一大關鍵，新發癌症人數年年增多，隨著科技、醫療越發進步，癌罹癌患者的預後狀況也受到極高的關注，「台灣聯合抗癌協會」調查顯示，有7成5的患者在治療過程中面臨「味覺失靈」問題、嚴重影響進食意願，造成食慾低落，連帶影響體力和後續療程。

癌友分享：化療影響味覺、食不下嚥

曾罹患「急性淋巴性白血病」的郭洹希就分享，自己做了5次化療，在化療期間一開始是口乾舌燥，接著口腔內膜被破壞、唾液分泌不足影響吞嚥，後來漸漸開始發現吃東西的時候味覺出現異常，除了味道變淡之外，吃到肉類時會有明顯的反胃感，尤其是吃到豬肉時不僅肉香味消失、腥味也更重，經常令她難以下嚥，那時一直處於想吐又吐不出來的狀態；而富含纖維質的蔬菜也不易咀嚼、難以入口，這段期間無法進食、導致營養不良，一連五天都掛著營養針，「當時甚至還掛到營養針等級最高、最營養的那一袋」。

▲因化療而黏膜受損，口腔、食道、腸胃都連帶受到極大影響。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

在這段期間，家人也因此而煩惱不已，郭洹希說，其他人對於「味覺失靈」是無法感同身受的，「味覺失靈」並非完全嚐不到味道，而是嚐到的味道改變了，甚至會放大某幾種味覺。她回憶起化療期間，說家人非常體貼，甚至會跑到很遠的地方購買她可能會喜歡吃的東西，但都得要吃進嘴裡才能知道「吃不吃得下去」，加上化療時食物不能隔餐，因此在飲食上彼此都費了很大的力氣嘗試。

郭洹希表示，化療期間醫生很強調一定要吃固體的蛋白質，所以她還準備了一盒專屬的調味料，喜歡西式料理的她，調味料盒中一定會有義式香料、蒜粉和甜味醬油，由於口腔黏膜被破壞的關係，調味料也不能太過刺激，「有段時間酸味辣味都會被放大。」郭洹希更笑稱，自己當時因為味覺改變，所以特別喜歡吃炸物，炸過的香味反而比起其他食物更能讓她開胃，「但是我會把炸雞的皮剝掉。」

口腔排斥無法進食、連掛五天營養針，中醫師分享促進食慾撇步

而化療之後，郭洹希緊接著面臨到更艱難的挑戰－口腔排斥，她做了造血幹細胞移植之後，從口腔、食道、腸胃的黏膜都變得很薄且容易受損，「當時連講話牙齒和臉頰內側摩擦都會起水泡，腸胃也很不舒服。」

▲陳玫妃中醫師。（圖／陳玫妃提供）

▲陳玫妃中醫師指出，勾芡湯品多了滑順感，也更方便吞嚥。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

陳玫妃中醫師針對癌症期間味覺失靈的狀況，分享癌友飲食烹調4原則：1. 視治療期間味覺變化隨時調整飲食、2. 善用食物自然風味與鮮味、3. 選擇癌友能接受的風味、4. 依喜好味道適時搭配醬料。像是針對魚類、肉類排斥，可以使用鹽、蒜、葱、薑去腥，也建議善用咖哩粉等辛香料，或是搭配味噌、褐藻甘露醇、昆布醬等增加味道濃郁度，如昆布熬煮的鮮湯、酸甜番茄燉煮的蔬菜湯等湯水類，搭配勾芡增加滑順感、方便吞嚥等，以香氣、口味和口感等多方調配，增加進食意願。

近日也有業者關注癌友飲食問題，進行回味料理留言，邀請癌友或家人，分享懷念的滋味，並且挑選出鹹粥、魚羹麵，紅燒魚等料理，製作成回味食譜，帶大家動手重現懷念的口味。同時推出冷凍即食料理包，以天然的食材，讓癌友和家人能共享健康與美味。

挑選合適的營養補充品，康復之路更順暢

在化療期間，營養補充更是關鍵，郭洹希表示自己在固體食物吃不太下的時候，喝了很多癌症專用的高蛋白飲品，化療後也有持續食用修補黏膜的食材，如：銀耳等。陳玫妃中醫師提到，適量攝取藻類、菇類中的多醣體也對康復有所幫助，尤其是「藻類多醣體」有助吞嚥、恢復食慾、保持體力的功效，陳玫妃中醫師也分享，有許多病友會搭配補充獲得認證、含有「海藻萃取物」的保健品幫助修復味覺單元，協助調節味覺失靈問題，讓康復之路更加順暢。

在醫療技術發達的現今，「癌症」固然令人恐懼，但是只要及早發現、積極配合治療，且選擇合適的營養補充品，都有機會跟癌細胞說掰掰，重新找回自己的精彩人生。治療到康復的漫漫長路，除了患者自己的意志力，還要仰賴親友的陪伴、支持和鼓勵，郭洹希自2017罹癌至今，移植已滿五週年，她開心地分享自己的重大傷病卡上，已經從「血癌」變成「追蹤治療」，抗癌這段歷程，雖然艱辛，但也成了人生中的重大轉捩點。