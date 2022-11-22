深耕數位轉型推升台灣咖啡文化　自家咖啡首選HiNet SME超寬頻整合服務

▲Cica自家咖啡總經理陳柏仁表示，目標不只是幫助企業夥伴沖好一壺咖啡，還要透過科技提升台灣咖啡的品飲文化。（圖／資料照，下同）

科技中心／綜合報導

結合雲端系統、行動服務等強化自家企業的工作效率，同時提升對客戶的服務品質是許多台灣企業積極發展的創新之一，專精於咖啡產業設備代理與技術服務的Cica自家咖啡也是如此，藉由數位轉型來強化自身的經營競爭力。隨著數位轉型擴大網路傳輸的需求，自家咖啡採用中華電信「HiNet SME 超寬頻整合服務」，由內而外升級網路的傳輸效能，藉由高品質的網路推廣新一代咖啡文化。

▲自家咖啡也與中華電信討論咖啡機的IoT智慧平台，讓設備產出最佳品質的咖啡。

來杯咖啡展開新的一天是許多台灣人的日常，不論是連鎖咖啡品牌、超商，或是旅宿業者的咖啡機，都有機會見到自家咖啡提供的設備，從烘焙、研磨與沖泡等工序所需的專業設備應有盡有，當然，設備要發揮100%功效，背後廠商的細心照料功不可沒。Cica自家咖啡總經理陳柏仁表示，為了讓維護巡檢服務更有效率，自家咖啡將檢修單雲端數位化，也將倉儲管理、ERP系統等轉型至雲端平台，便捷的資訊系統無疑提升了服務品質，但也加重了大家對於Wi-Fi無線網路與連外頻寬的需求，偶發的基地台故障跟斷線，都會嚴重影響內部作業，總公司稍有延遲，分點與外勤人員之間的聯繫中斷，追求24小時完成維護的服務品質就會大打折扣。

▲透過科技提升台灣咖啡的品飲文化，是Cica自家咖啡團隊的共同目標。

數位轉型的另一挑戰，在於Cica自家咖啡內部的IT團隊以人員兼任居多，要全心全意維護複雜的網通設備並不容易，陳柏仁總經理分享早年曾自行維護網路設備，為解決問題費時多日往返維修中心，嚴重影響原本的工作進度，但網路不通大家都無法正常工作，如何解決問題真的傷透腦筋。

聽聞Cica自家咖啡面臨的難題，長期合作往來的中華電信團隊了解狀況後，推薦採用「HiNet SME超寬頻整合服務」，協助由內而外分析網路使用環境，提供商務級的Wi-Fi網路設備，並根據雲端需求提升對外頻寬，高效能的商務級設備，相較以往的需要的設備數更少，連線品質反而更佳，穩定的網路使雲端單據處理、線上派工都更有效率，也不用擔心斷線後帶來的焦慮感。

▲從烘焙、研磨與沖泡等工序所需的專業設備應有盡有。

「新的內部網路都採用中華電信提供的商用級設備，而且是採用租賃的方式提供給自家咖啡，這就好比分期付款的概念，而且不用費心照顧設備，有問題只要洽詢中華電信，單一窗口加一條龍服務，同時也化解了內部IT專任人員不足的挑戰。」陳柏仁總經理指出，以服務方式租用網路設備，也不用花心思去處理設備折舊或報廢等問題。「資訊設備規格汰舊換新的頻率很快，舊的網路設備無法拿去給其他部門使用，賣去二手市場也乏人問津，最終報廢處理還要負擔清運成本，如今改用中華電信SME超寬頻整合服務，也不用再費心處理設備資產管理等事務。」

談到與中華電信的合作，陳柏仁總經理表示自1990年成立，自家咖啡就與中華電信展開合作，期間若遇到電信或網路上面的疑難，例如緊急重啟服務專線的行動門號、恢復外點網路通訊等事件都有滿意的結果，本次SME超寬頻整合服務也能在施工時不斷給予各種作法的優缺點分析，積極尋求方法的態度與解決問題的專業都令人感到非常信賴。





▲Cica自家咖啡的客戶涵蓋連鎖咖啡品牌、超商，或是旅宿業者的咖啡機，都有機會見到自家咖啡提供的設備。

「創新科技對我們的業務發展幫助很大，而中華電信的團隊都會定期與我們主動分享新的科技，讓我們自行評估可行性與效益，有了SME超頻寬服務所打造的穩健網路作後盾，創新科技也更容易實踐，目前自家咖啡正規畫以IoT智慧系統來分析咖啡機機件壽命，也開發出雲端互動教學供夥伴們自我提升，我們的目標不只是幫助企業夥伴沖好一壺咖啡，還要透過科技提升台灣咖啡的品飲文化。」陳柏仁總經理自信的說著。