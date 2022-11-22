　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

深耕數位轉型推升台灣咖啡文化　自家咖啡首選HiNet SME超寬頻整合服務

▲▼深耕數位轉型推升台灣咖啡文化　自家咖啡首選HiNet SME超寬頻整合服務。（圖／資料照）

▲Cica自家咖啡總經理陳柏仁表示，目標不只是幫助企業夥伴沖好一壺咖啡，還要透過科技提升台灣咖啡的品飲文化。（圖／資料照，下同）

科技中心／綜合報導

結合雲端系統、行動服務等強化自家企業的工作效率，同時提升對客戶的服務品質是許多台灣企業積極發展的創新之一，專精於咖啡產業設備代理與技術服務的Cica自家咖啡也是如此，藉由數位轉型來強化自身的經營競爭力。隨著數位轉型擴大網路傳輸的需求，自家咖啡採用中華電信「HiNet SME 超寬頻整合服務」，由內而外升級網路的傳輸效能，藉由高品質的網路推廣新一代咖啡文化。

▲▼深耕數位轉型推升台灣咖啡文化　自家咖啡首選HiNet SME超寬頻整合服務。（圖／資料照）

▲自家咖啡也與中華電信討論咖啡機的IoT智慧平台，讓設備產出最佳品質的咖啡。

來杯咖啡展開新的一天是許多台灣人的日常，不論是連鎖咖啡品牌、超商，或是旅宿業者的咖啡機，都有機會見到自家咖啡提供的設備，從烘焙、研磨與沖泡等工序所需的專業設備應有盡有，當然，設備要發揮100%功效，背後廠商的細心照料功不可沒。Cica自家咖啡總經理陳柏仁表示，為了讓維護巡檢服務更有效率，自家咖啡將檢修單雲端數位化，也將倉儲管理、ERP系統等轉型至雲端平台，便捷的資訊系統無疑提升了服務品質，但也加重了大家對於Wi-Fi無線網路與連外頻寬的需求，偶發的基地台故障跟斷線，都會嚴重影響內部作業，總公司稍有延遲，分點與外勤人員之間的聯繫中斷，追求24小時完成維護的服務品質就會大打折扣。

▲▼深耕數位轉型推升台灣咖啡文化　自家咖啡首選HiNet SME超寬頻整合服務。（圖／資料照）

▲透過科技提升台灣咖啡的品飲文化，是Cica自家咖啡團隊的共同目標。

數位轉型的另一挑戰，在於Cica自家咖啡內部的IT團隊以人員兼任居多，要全心全意維護複雜的網通設備並不容易，陳柏仁總經理分享早年曾自行維護網路設備，為解決問題費時多日往返維修中心，嚴重影響原本的工作進度，但網路不通大家都無法正常工作，如何解決問題真的傷透腦筋。

聽聞Cica自家咖啡面臨的難題，長期合作往來的中華電信團隊了解狀況後，推薦採用「HiNet SME超寬頻整合服務」，協助由內而外分析網路使用環境，提供商務級的Wi-Fi網路設備，並根據雲端需求提升對外頻寬，高效能的商務級設備，相較以往的需要的設備數更少，連線品質反而更佳，穩定的網路使雲端單據處理、線上派工都更有效率，也不用擔心斷線後帶來的焦慮感。

▲▼深耕數位轉型推升台灣咖啡文化　自家咖啡首選HiNet SME超寬頻整合服務。（圖／資料照）

▲從烘焙、研磨與沖泡等工序所需的專業設備應有盡有。

「新的內部網路都採用中華電信提供的商用級設備，而且是採用租賃的方式提供給自家咖啡，這就好比分期付款的概念，而且不用費心照顧設備，有問題只要洽詢中華電信，單一窗口加一條龍服務，同時也化解了內部IT專任人員不足的挑戰。」陳柏仁總經理指出，以服務方式租用網路設備，也不用花心思去處理設備折舊或報廢等問題。「資訊設備規格汰舊換新的頻率很快，舊的網路設備無法拿去給其他部門使用，賣去二手市場也乏人問津，最終報廢處理還要負擔清運成本，如今改用中華電信SME超寬頻整合服務，也不用再費心處理設備資產管理等事務。」

談到與中華電信的合作，陳柏仁總經理表示自1990年成立，自家咖啡就與中華電信展開合作，期間若遇到電信或網路上面的疑難，例如緊急重啟服務專線的行動門號、恢復外點網路通訊等事件都有滿意的結果，本次SME超寬頻整合服務也能在施工時不斷給予各種作法的優缺點分析，積極尋求方法的態度與解決問題的專業都令人感到非常信賴。

▲▼深耕數位轉型推升台灣咖啡文化　自家咖啡首選HiNet SME超寬頻整合服務。（圖／資料照）

▲Cica自家咖啡的客戶涵蓋連鎖咖啡品牌、超商，或是旅宿業者的咖啡機，都有機會見到自家咖啡提供的設備。

「創新科技對我們的業務發展幫助很大，而中華電信的團隊都會定期與我們主動分享新的科技，讓我們自行評估可行性與效益，有了SME超頻寬服務所打造的穩健網路作後盾，創新科技也更容易實踐，目前自家咖啡正規畫以IoT智慧系統來分析咖啡機機件壽命，也開發出雲端互動教學供夥伴們自我提升，我們的目標不只是幫助企業夥伴沖好一壺咖啡，還要透過科技提升台灣咖啡的品飲文化。」陳柏仁總經理自信的說著。

ET快訊
金管會救股市！　開放外資用台股作擔保投資海外市場
畫面曝光！新竹警連開22槍　BMW「倒車11次」來回撞開血路
打4劑這款疫苗　高雄泰式餐廳免費吃「1200元套餐」
細看離婚協議「對汪小菲超不公平」　鄉民曝1原因全挺大S：活該
張蘭洩「汪小菲無法來台」　控大S保證不再婚
全聯黑五來了！　限時3天黑色商品「買1送1」

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

深耕數位轉型推升台灣咖啡文化　自家咖啡首選HiNet SME超寬頻整合服務

蘋果iCloud出包！Windows版本「驚見別人家的照片」

iPhone 15外觀將有新設計？爆料：採用鈦金屬、弧形邊框

三星新CP值平板現身跑分網站　爆料：採LCD螢幕配手寫筆

世足賽開打！中華電信MOD、Hami Video　超過60萬人上線觀戰

iPhone 14系列屠榜！10月手機熱賣榜出爐　手機市場多賣10萬支

iPhone15傳有摺疊機！「薄荷綠、奶油黃、莓果粉」新色超繽紛

全機身鈦金屬！iPhone 15 Ultra最新渲染圖曝光

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

造勢晚會「被于美人搶救」　王世堅：選戰最溫暖一句話

百隻羊集體順時針繞圈　連續12天詭異不停打轉

柯賜海晚年淒涼「以車為家」　死因曝...胞姊庭後鞠躬致謝

姊妹穿同款上衣測試娃！兒「狂認錯媽」生母心碎

問敲哪顆球？爸故意唱反調　聽不滿意答案...兒氣到崩潰

深耕數位轉型推升台灣咖啡文化　自家咖啡首選HiNet SME超寬頻整合服務

蘋果iCloud出包！Windows版本「驚見別人家的照片」

iPhone 15外觀將有新設計？爆料：採用鈦金屬、弧形邊框

三星新CP值平板現身跑分網站　爆料：採LCD螢幕配手寫筆

世足賽開打！中華電信MOD、Hami Video　超過60萬人上線觀戰

iPhone 14系列屠榜！10月手機熱賣榜出爐　手機市場多賣10萬支

iPhone15傳有摺疊機！「薄荷綠、奶油黃、莓果粉」新色超繽紛

全機身鈦金屬！iPhone 15 Ultra最新渲染圖曝光

85吋電視、3克拉鑽石手鍊再下殺！好市多「黑五第3彈」優惠品曝光　

賈永婕與魔獸合照...「變小隻」萌樣曝！網友視角全歪樓：好大喔

第五屆「奔跑吧！毛小孩」路跑 11／26綠寶石公園正式登場

家事移工強制納入災保法　雇主逾期繳費最高加徵20％滯納金

獨／藥廠小開髮廊消費4千元沒付「人間蒸發」！老闆怒PO影像肉搜

蕾菈一週不穿內衣「連胸貼也不貼」！　激凸出門：很方便很舒服

閣樓裡打造歐洲小天地！新竹預約制「天井」咖啡廳一開幕迅速竄紅

金管會救股市！　開放外資用台股作擔保投資海外市場

畫面曝光！新竹警連開22槍攔不住　嫌「倒車11次」來回撞開血路

徐生明少棒十年有成　師母哽咽曾怨徐總：還好祂有在怕我

3C家電熱門新聞

戀愛性向太隱私！　臉書將刪除個人檔案「4大自介項目」

iPhone15傳有摺疊機！「薄荷綠、奶油黃、莓果粉」超繽紛

全機身鈦金屬！iPhone 15 Ultra最新渲染圖曝光

iPhone 15外觀將有新設計？爆料：採用鈦金屬、弧形邊框

iPhone 14系列屠榜！10月手機熱賣榜出爐　手機市場多賣10萬支

三星新CP值平板現身跑分網站　爆料：採LCD螢幕配手寫筆

蘋果iCloud出包！Windows版本「驚見別人家的照片」

世足賽開打！中華電信MOD、Hami Video　超過60萬人上線觀戰

iPhone「關閉1功能」有益電池健康！

自家咖啡首選HiNet SME超寬頻

iPhone速度變慢、卡頓怎麼辦？　用 「10招」簡單提升手機順暢度

金曲歌王許富凱買養身椅孝親原因

iPhone相簿隱藏功能！　照片拼圖「1按鍵」搞定

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

更多熱門

相關新聞

世足賽開打！中華電信MOD、Hami Video　超過60萬人上線觀戰

世足賽開打！中華電信MOD、Hami Video　超過60萬人上線觀戰

2022 FIFA世界盃™昨日於卡達正式登場，中華電信表示，MOD、Hami Video獨家直播64場賽事，開幕戰地主國卡達對上厄瓜多，MOD頻道總接觸人數吸引超過60萬人線上觀戰，Hami Video在訂戶數及觀看流量創下新高，付費訂戶數成長2.2倍，開幕戰觀賽流量較上屆相比亦達3倍之高，本屆世足有效引流更多的新用戶加入，新用戶比例更成長2.7倍。

中華電信iPhone14百萬好禮抽獎倒數！

中華電信iPhone14百萬好禮抽獎倒數！

中華電信MOD戶外直播邀您一起瘋世足

中華電信MOD戶外直播邀您一起瘋世足

中華電信捐贈少棒隊球具　紅葉等4校受惠

中華電信捐贈少棒隊球具　紅葉等4校受惠

黃金博物館攜手中華電信5G專網　感受奇幻體驗

黃金博物館攜手中華電信5G專網　感受奇幻體驗

關鍵字：

中華電信自家咖啡

讀者迴響

熱門新聞

年營業額3億品牌無預警倒閉！老闆捲款落跑

汪小菲深夜爆走「狂開地圖炮」！

汪小菲最想奪回的床墊「驚人天價曝光」！

大S結婚忍10年傷痛「快溺斃死去」！悲揭汪小菲罪狀

妻輕生亡　警解鎖手機！夫意外解開謎

台YouTuber爆抄襲！英國本尊：難過

公司亮藝人整形明細！3圖暗示蔡徐坤變臉

汪小菲剋星出手了！葛斯齊開戰「年底前揭發黑幕」

驚悚畫面曝！台64重機高速撞未開燈轎車　騎士慘死

陸軍上校被中共吸收刺探軍情　竟穿軍服宣誓

大S經紀人發聲！控汪小菲「如婚內外遇的事實」

獨／育達回來了！兩年內「二度更改校名」　只為了「這個原因」

世紀病毒來襲！致命率50%「無疫苗預防」

年收6億「天后闆娘」2女兒房間曝光！

汪小菲控小S濫用史蒂諾斯　是管制處方藥

更多

最夯影音

更多
張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」
抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面