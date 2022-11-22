【廣編】週慶熱銷「OSIM智能腿樂樂3」髮神吳依霖一日店長美麗傳授

圖、文／OSIM提供

OSIM頂級高端款美腿機「OSIM智能腿樂樂3」今年一推出隨即獲得消費者的青睞，口碑好評，有感進化，採用專利「智能揉捏翼」進行腿部「高度偵測」與「自動翻轉」，全腿聰明呵護，以「360度按摩球」推揉指壓，精準按到痛點，更可透過APP下載新按摩程式！11/21特別邀請髮神吳依霖老師擔任SOGO忠孝館8F OSIM專櫃一日店長，傳授保養雙腿的美麗祕訣，並邀請粉絲在週年慶檔期親臨體驗「腿機界愛馬仕」，好好犒賞自己，亦是年底送禮首選。

在時尚圈多年，吳依霖對美麗事物總特別留心，尤其是雙腿的保養，因為工作需要久站，長時間下容易水腫、痠痛，所以漸漸養成自己天天按摩的習慣，來消除水腫與加速代謝，並維持緊緻的腿部線條，但總有疲憊無力、希望有專人按摩之時，直到遇見OSIM 智能腿樂樂3，媲美師傅手技的按摩科技，精準按到痛點，省去不少時間與力氣，且機身外觀採低調輕奢的風格，充分展現時尚質感，更顯居家空間的品味。

OSIM智能腿樂樂3

特價：24,800元 / 原價：32,800元

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（月付1,999元/頭款812元/12期0利率）

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