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金曲歌王許富凱透露買「養身椅」孝親原因　竟是自己睡太熟

▲▼許富凱,OSIM,養身椅。（圖／OSIM提供）

▲金曲台語歌王許富凱第一次坐「OSIM減壓養身椅」，驚訝居然在上面睡著。（圖／OSIM提供，下同）

記者楊智雯／台北報導

金曲台語歌王許富凱從小愛唱歌，爸爸媽媽帶著他四處征戰大小比賽，身兼司機和造型師，每天泡奶粉加生雞蛋讓他保養嗓子、陪他每日練唱2小時，一路得到比賽冠軍、拿到百萬獎金進到演藝圈的許富凱，發現自己的歌聲能帶給粉絲力量，才終於意識到要將「歌手」當成職業，回想起努力的過程中都有爸媽辛苦的付出，不善於甜言蜜語的他，一直在思考要送什麼給爸媽的許富凱，回憶起小時候家中有一張按摩椅，只有幾種模式按起來蠻不舒服的，他才想到應該買台舒服點的按摩椅，用實際行動讓爸媽感受到他的用心。

個性不認輸、堅持到底的他，總覺得自己沒有什麼壓力，直到在選購的時候，坐在「OSIM減壓養身椅」上使用AI壓力監測，才發現自己的壓力指數高達70幾分，接著減壓養身椅依照壓力指數客製化15分鐘的「減壓按摩程式」與「放鬆身心音樂」幫他消除壓力，沒想到竟然在養身椅上睡著，讓平常睡眠品質不好且在外警覺性很高的許富凱嚇了一大跳，居然可以突破他，因此決定買這台「OSIM減壓養身椅」孝親。

▲▼許富凱,OSIM,養身椅。（圖／OSIM提供）

▲OSIM減壓養身椅可以壓力監測，隨時掌握健康狀況；加上細膩到位的按摩手法，決定買這台孝親。

最近感冒「失聲」的許富凱，除了排練之外都盡量沉默護嗓，問到什麼時候壓力最大？他說「籌備新專輯、演唱會的過程都會感到壓力」，並透露自己的另類的紓壓方式，就是蹲坐在馬桶，才會有安全感，前面還要放著筆電反覆練歌，一唱就是兩個多小時，壓力就會一掃而空，背負家人期待，對自我要求高的他透露有睡不好的困擾，常常想找人按摩頭部放鬆，過程中不是用力就是過猛想跟他聊天，讓他很難好好享受。

現在在家就有一張「專業又安靜的按摩師傅」，許富凱終於可以沈浸在Me Time中好好放鬆，回老家洗完澡就會躺在「OSIM減壓養身椅」上，讓自己好好放鬆睡一下，最讓許富凱愛不釋手的是四大尖端科技，AI壓力檢測、客製化真人手感按摩程式與音樂、深呼吸訓練以及可免費下載新按摩程式，許富凱說AI壓力檢測對他超重要，每次坐的時候就會看一下壓力指數，讓他可以管理自己的健康，調整工作讓自己放鬆一點，而且他最看重OSIM減壓養身椅專利V手和獨家2人4手按摩，真人手感的按摩技法，力道適中，總是能直擊到他的酸痛點，深層又到位，他還說「歌手很重要的就是呼吸訓練，我常常做深呼吸訓練，現在直接透過減壓養身椅獨家真人語音教練的帶領冥想一邊深呼吸一邊按摩，一來可以排解壓力，二來也可以練習基本功」，並說自己最愛可以下載新按摩程式，讓他每次坐都覺得很有新鮮感。

▲▼許富凱,OSIM,養身椅。（圖／OSIM提供）

▲由義大利超跑御用設計「Pininfarina （賓尼法利納）」跨界打造的時尚外型相當吸引許富凱。

另外吸引許富凱是OSIM減壓養身椅的外型設計，他直乎真的時尚又體面，減壓養身椅是由義大利超跑御用設計「Pininfarina （賓尼法利納）」跨界打造，一體成型的「流線月彎」設計，躺臥時機身整體向前無須預留背後空間，零牆距的設計聰明又不佔空間，是沙發也是躺椅的多元用途，許富凱說「遙控器部位質感很好像賽車配件，而且椅子可以全躺平，就像坐在頭等艙按摩一樣，真的一不小心就睡著了」，笑說記得蓋棉被「睡」養身椅更舒服，而且爸媽也常常使用，爸爸因為糖尿病血液循環不好，長期用之後，他看到爸爸的腳沒有這麼腫了，心裡覺得安心許多。

不只幫助日常放鬆，更能對症下藥，OSIM減壓養身椅不同於一般按摩椅只能紓緩身體酸痛，融合「按摩紓壓」與「健康管理」，以數據化管理健康，許富凱說：自從有了OSIM減壓養身椅，讓全家從內而外「不只真正紓壓，還能隨時掌握健康狀況」。

▲▼許富凱,OSIM,養身椅。（圖／OSIM提供）

▲OSIM減壓養身椅融合「按摩紓壓」與「健康管理」，從內而外真正紓壓。

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關鍵字：

許富凱OSIM養身椅

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