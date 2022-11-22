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神秘代碼「XO+-ㄐ△」寫滿菜單！網喊：比考試難　客勸1條路

▲乾麵,湯麵。（圖／記者曹悅華攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

顧客用餐要求千奇百怪，常見的不乏「加辣」、「飯少」或者「不要蔥」等，一名老闆就將這些客製化需求簡化成符號，讓客人在點餐時使用；然而，多達27種的代碼，反倒讓網友們看得眼花瞭亂，崩潰直呼「救命啊！我要吃別間」、「吃個飯好累」。

網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片，笑說「點完菜，以後考試都100。」只見看板上寫出各種餐點客製化的項目，同時也有相對應的符號，例如「不要蔥」是X、「什麼都不要」是XXX、「加辣」是△、「加滷蛋」是+Ｏ、「油麵」是Ｏ。

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這一幕掀起熱論，網友們紛紛回應，「寫一寫不小心用拉丁文召喚出撒旦怎麼辦，在線等」、「沒耐心看完，不吃了，換一家」、「這比學測還難」、「點完菜單，我忽然考試都能100分」、「好想知道這家店在哪裡，我要100分」、「原本坐著點菜，看一堆圖案...還是換家好了！太麻煩」、「老闆無私傳授暗號，快點學起來了」、「怎麼沒有不要豆芽菜」。

▲神秘代碼「XO+-ㄐ△」寫滿菜單！。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

▲看板上寫滿客製化代碼。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

另外，也有不少人認為，這根本苦了員工，「早上新來的工讀生表示：老闆我不幹了」、「那麼多種選擇，真是自己給廚師找麻煩」、「哪家店這麼天才，硬是把簡單的事複雜化，菜單直接做選填很難嗎？新進員工要背這個也很痛苦」、「讓新來的員工腦袋打結」、「來這邊上班要先背ooxx，好難啊」。

也有網友建議，「老闆人真好，給客人各類選擇，倘若將每種調味料、菜、麵，通通變成單一選項給客人勾選，會不會比較簡單？」

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