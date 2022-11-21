闆娘「雙球快彈出」賣波霸奶茶！穿超高叉迎客　本尊高EQ擊退酸民

▲女子賣奶茶因穿著性感被舉報。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東江門一名「波霸奶茶」老闆娘，因穿著性感被舉報，引發網路關注。有網友近日分享影片，當地一波霸奶茶小攤，一名超兇女老闆穿著低胸的開衩旗袍，露出珠圓玉潤好身材，一對雪白渾圓幾乎快掉出來，超惹火的視角讓大票老司機凍未條。當事人回應稱，確實是利用自身的優勢去宣傳產品。

據《九派新聞》報導，影片顯示，11月10日晚，一女子在賣奶茶，背後橫幅寫著「波霸檸檬茶」，她穿著一件掛脖領低領、開衩至大腿中部的藍色旗袍。

之後，幾名穿制服的男子對她說，「有人投訴（妳）。」女子反駁稱，「我做了什麼傷風敗俗的事情，要這樣投訴我……，網上有賣的，穿衣自由……。」

「波霸奶茶」老闆娘李鸝漩在接受採訪時說，她曾經在汽車行業實習，在國外做過旅遊，今年10月2日，她開始在老家江門擺攤賣檸檬。

她坦誠表示，「一個弱女子，沒有錢，又失業了，想創業，在地攤裡有什麼能吸引別人的？我只是利用自身的優勢。我穿旗袍好看，我就穿旗袍出來，快速打開市場，讓大家知道我這個產品。」





▲女子賣奶茶穿著性感。（圖／翻攝自極目新聞）

李鸝漩進一步稱，「律師說我這樣穿完全沒問題的，沒有超過法律底線。很多地方都包住了，只是我的身材比較突出。」

對此，許多網友留言挺她，「能在幹著最辛苦工作的同時，還把自己打扮得漂漂亮亮，真的棒棒噠」、「穿衣的確是個人選擇與自由，拿穿衣定義人也不合適」。不過，也網友擔心的，「就是流量只是一時的，也虛幻，要想走得更遠，還是要靠腳踏實地做事。以噱頭宣傳可以快速被人注意，但不等於可以快速打開市場，注意力要轉化為實力與潛力，還是要靠堅持不懈地努力。」

對此，李鸝漩回應上述留言稱，會換衣服也是意識到了這點，希望自己人美事業更美，打扮漂亮也活得漂亮，在實現人生夢想的路途上美不勝收。