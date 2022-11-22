交了男友像失蹤！這3星座女「最重色輕友」　你還約得到她嗎

▲重色輕友的星座女生，你的好朋友上榜了嗎？（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你身邊是否有一種朋友，單身時一通電話隨傳隨到超好約，但一交了男朋友「人就像失蹤」一樣，想約還得靠運氣。陸媒《搜狐網》星座專欄分享「重色輕友」的3個星座女生，雖然聽起來帶有貶義，不過愛情至上並沒錯，由此可見這些女生對愛情相當在乎，交了男友就把朋友拋腦後。

第3名：獅子座

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很難想像在事業上雷厲風行的她們在面對愛情時，瞬間化身成一隻對另一半言聽計從的大花貓，為的就是能夠安安靜靜的和另一半膩在一起，不用受到外界打擾，是會為了伴侶選擇隱居的星座，就想認真地享受兩人的甜蜜時光。

第2名：天蠍座

專情的天蠍座，在乎另一半的程度不亞於親情，她們很黏人，就怕錯失與男朋友相處的任何機會，哪怕是一分一秒都不想放過，所以就算要她們犧牲與朋友玩樂的時間也在所不惜，會付出一切在另一半身上。

第1名：金牛座

金牛女很看重感情，又並非不在乎友情，而是認為把自己的時間留給另一半是理所當然的，這樣兩人的戀情才能長長久久，心甘情願的付出才不會被時間的長河稀釋掉愛情的濃度。

▲相較於友情，有些人更重視愛情。（示意圖／視覺中國）

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