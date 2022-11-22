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跟我分手你絕對會後悔！「分手後更有魅力」TOP3星座

▲減肥／牛奶／正妹（圖／取自免費圖庫Pakutaso）。

▲分手後你會一蹶不振，還是脫胎換骨成為更好的人？（示意圖／Pakutaso）

生活中心／綜合報導

當一段感情結束時，你會把自己封閉在難過的情緒裡，還是會培養其他興趣，讓自己越來越好呢？《科技紫微網》整理出「分手後更有魅力」TOP3星座，優秀到前任想追都追不上！

巨蟹座

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戀愛中的巨蟹座，全心全意都在情人身上，把對方當作孩子一樣細心照顧呵護，在感情中即使受到委屈也會自己默默吞下去，一切以配合對方為主，但是分手後，失去重心的巨蟹座，會慢慢把重心轉移到其他領域，而且會做得非常好，讓自己成為一個有魅力的人，因此巨蟹座只要能從難過中走出來，就能乘風破浪！

摩羯座

摩羯座為了追求自己的幸福，可以說是披荊斬棘，任何的阻礙跟困難，他們都會一個一個掃清，即使最終沒有好結果，他們也不怕，重頭再來就好，本身擁有強大力量的他們，在分手之後，通常都會找到新的人生目標，勇敢大步的往新目標走，速度快到讓前任完全追不上。

牡羊座

牡羊座的感情通常都是轟轟烈烈、吵吵鬧鬧，很常上演「分手又立馬和好」的戲碼，直到最後遍體鱗傷，才會真的結束一段關係，而在感情中的受傷，也讓牡羊座有所成長，知道自己哪些地方需要改進，而且知道自己適合什麼樣的情人，讓自己成為理性又優秀的人。

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