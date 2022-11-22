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北約秘書長：盟國可能提高防衛支出　目標GDP的2%

▲▼北約秘書長史托騰柏格21日在西班牙表示：「看到中國越來越努力控制我們的重要基礎建設、供應鏈和關鍵產業。」（圖／路透）

▲北約秘書長史托騰柏格表示，希望盟國將國防預算，提升到GDP的2%。（圖／路透） 

文／中央社

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天表示，北約成員國可能於2023年7月在立陶宛首都維爾紐斯舉行的下次峰會上，將現有各國防衛支出不低於國內生產毛額（GDP）2%的目標予以提高。

路透社報導，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）訪問西班牙時表示：「我預期，即使2%（目標）可能被保留，但會以某種方式保留作為國防開支的底線而非上限。」

他說：「這類談判將繼續進行，但我絕對相信，這樣的目標會以某種方式增加，因為現在每個人都看到有必要投資更多。」

2014年為回應俄羅斯併吞烏克蘭的克里米亞半島，北約各國領袖承諾扭轉國防預算下降的趨勢，同意自2024年起將經濟產出至少2%用於國防。

自今年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，許多成員國都增加了軍費開支。史托騰柏格說：「在擬定未來10年左右的國防開支承諾方面，我無法確切告訴各位我們盟國會有哪些共識…但我預期將會是對增加國防開支更堅定的承諾。」

史托騰柏格還警告，西方國家因俄烏戰爭正逐漸擺脫對俄羅斯能源供應的依賴，如今必須謹慎，不要對中國產生新的依賴。

他說：「我們看到中國越來越積極控制我們的關鍵基礎設施、供應鏈和重要產業。」他呼籲盟國提高社會和基礎設施的韌性（Resilience）。

史托騰柏格指出：「中國的稀土礦產無處不在，包括我們的手機、汽車和軍事裝備。」「我們不能給專制政權任何利用我們的弱點並破壞我們的機會。」

北約於6月就新的戰略概念達成共識，將中國描述為對北約「利益、安全和價值觀」的挑戰，指中國作為一個經濟和軍事大國，「其戰略、意圖和軍事建設仍晦暗不透明」。

這份文件反映北約發生典範轉移。北約先前自2010年開始的戰略甚至未提到北京，那時北京主要被視為西方良性貿易夥伴和製造基地。

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