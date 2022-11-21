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推動新北雙語國際城！市議員候選人提這7步驟打造完整雙語環境

▲▼ 廖裕德。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北市議員候選人板橋區廖裕德大推雙語教育目標（圖／競總提供）

記者戴上容／新北報導

中央宣示2030雙語國家目標，新北市議員候選人板橋區廖裕德大推雙語教育為政見目標，他指出依據瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的「2022年世界競爭力年報」，台灣名列第7名，排名超越美、日等大國，但根據美孚公布的「英語熟練度指標報告」（EF English Proficiency Index），台灣在2021年卻只排名在中等熟練度的第38名，兩者之間有相當大的落差，顯然台灣要國際化，還有一段路要走，而台灣要增強國際化，英語熟練度這塊缺口一定要補上，因此，雙語教育勢在必行。

廖裕德說，台灣目前的雙語教育政策空有目標，卻沒有訂定嚴謹而完整的執行計劃，已經出現迷航現象，想要在2030年達到雙語國家目標，幾乎不可能。廖裕德建議，雙語教育的完整執行計劃，必須包括：

一、全面加強政策宣導
二、要有專責單位負責推動執行
三、編列足夠經費預算
四、明訂雙語教師需求質量
五、完整的師資培訓方案
六、教材引進來源及如何重新編纂教材
七、如何創造沉浸式雙語學習環境

廖裕德說，有鄉親曾跑來問他：「雙語教育和英語教育有什麼不同？」，他說，成功的雙語教育是「中文為體，英文為用」，中文是本土語言文化的根本，所以是「體」；英語則是國際溝通必須使用的媒介，所以是「用」。因此，「中文英文一樣好」才是雙語教育正確的教育方針。雙語教育不能抱持「摸著石頭過河」的態度，沒有完整的執行計劃，最後的結果可能就是失敗收場。

廖裕德表示，這屆的議員選舉比較特殊，如果沒有一個真正懂雙語教育的議員進到議會，為大家承擔推動雙語教育的責任，將會誤了大事，造成很大的遺憾。他是唯一真正擁有雙語教育成功經驗的候選人，為了提供孩子們學習雙語的環境，增加年輕人的國際競爭力，以及下一代的幸福生活，鄉親們必須用手中的選票，優先把他送進市議會，這是板橋市民鄉親們的共同利益，也是最明智的選擇。

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