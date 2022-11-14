▲ 力挺18歲公民權修憲案 新北市議員候選人廖裕德：要跟上世界潮流。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市議員（板橋區）候選人廖裕德力挺「18歲公民權」修憲複決案，他今天呼籲選民踴躍投票，一起來支持這項修憲案，並強調「18歲公民權是一項符合世界潮流的修憲案！」根據少年權益與福利促進聯盟的統計，台灣是全世界目前還沒有實施18歲公民權的國家中，僅剩的12個國家或地區之一，要邁向國際競爭之列，台灣需大步跟上世界。

廖裕德表示，依中選會今年8月公布的公民人數為1930萬人，這項修憲案50%選民同意的通過門檻，達965萬人，這項數字遠比2020年蔡英文總統當選票數的「蔡英文障礙」817萬票，還要高出近150萬票，要通過公民複決的難度相當高。

廖裕德說，目前在台灣，國民只要年滿18歲以上就要負起完全刑事責任，也要服兵役並可以單獨繳稅，而且民法修正實施後，自明年元月1日起滿18歲的國民也要負擔全部的權利與義務，唯獨只有公民權這項還維持在20歲以上才能行使選舉、罷免、創制、複決的權利，明顯有權利與義務不相等的情形，而且當初這項修憲案在立法院提案討論時，是以全數贊成的方式通過，朝野政黨間的看法相當一致，只差公民複決最後臨門一腳。

廖裕德表示，目前18歲公投案想要過關最欠缺的就是宣傳，就如同雙語國家政策方案一樣，因為從中央到地方政府沒有主動介入宣傳，使得很多人到現在都搞不清楚在選舉投票時，會多出一張修憲公投票，這是行政院與中選會責無旁貸的責任，現在距離投票日只剩十天左右的時間，中選會應該把握最後時間，透過媒體大力宣傳，讓選民了解這項修案複決案的重要性，讓18歲公民權修憲案能夠順利闖關成功。