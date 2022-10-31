　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北消防猛男月曆來了！4正妹消防員插花　所得全捐公益

▲▼新北市消防局推出2023年猛男月曆，新加入4正妹消防員 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北消防局2023年猛男月曆發表會還加入4正妹消防員拍攝 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市消防局今（31日）推出「2023新北消防形象月曆」發表會，以「安居樂業，新北尚好」為主題，建立民眾安居新北，樂業有成意象，今年特別結合新北市各知名網紅景點，同時結合消防人員「陽光」、「強健」的健康體態，展現新北市獨特的城市美學及消防英勇活力，更與便利商店合作販售，所得將捐公益。

▲▼新北市消防局推出2023年猛男月曆，新加入4正妹消防員 。（圖／記者陳以昇翻攝）

2023年消防形象月曆遴選內外勤優秀消防人員參與形象代言拍攝，除了有身材健美的消防猛男，更加入有4位活潑陽光的消防女力共同參與拍攝，讓整份月曆更加美麗，其中3月代言人羅兆玟及9月代言人黃兆揚曾分別代表臺灣參加過國際射箭及輕艇水球賽事，6月份代言人黃志賢則曾得過2020年全國傑出優秀青年代表。

▲▼新北市消防局推出2023年猛男月曆，新加入4正妹消防員 。（圖／記者陳以昇翻攝）

消防月曆獨家與全家便利商店合作販售，自10月26日開市預購，售價皆為新臺幣119元，取自諧義119，消費者可透過「全家」app中的「隨買預約取」功能購入，而銷售所得扣除必要成本，剩餘所得將捐贈「新北市好日子愛心大平台」，發表會當天舉行公益認購活動，所得全數將贈與本市公益用途。

▼新北消防局與全家便利商店合作預購2023年猛男月曆。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北消防局與全家便利商店合作預購2023年猛男月曆，發表會現場消防員秀才藝，還加入4正妹消防員拍攝 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北消防局與全家便利商店合作預購2023年猛男月曆，發表會現場消防員秀才藝，還加入4正妹消防員拍攝 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北消防局與全家便利商店合作預購2023年猛男月曆，發表會現場消防員秀才藝，還加入4正妹消防員拍攝 。（圖／記者陳以昇翻攝）

►奴才們囤貨啦！竹炭豆腐砂6大包911元超划算

ET快訊
沒禁行機車！騎士被攔下　警翻不出法條語塞：我是為你好
快訊／因梨泰院事件　韓星緊急取消來台
桃園18煞活活打死車商　拍影片給他媽媽：等著收屍
快訊／俄軍發射40枚巡弋飛彈！　基輔多地爆炸斷電
快訊／大雨猛撞「整車稀爛」　35歲女駕駛臉腫脹死亡
梨泰院慘案憶起「寶可夢之亂」！人潮突多10倍　她嘆：事後才知

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2女1男睡1床...她泥醉險遭硬上　閨蜜「手機響起」救了她

高屏3救護官聯手奪全國競賽季軍　醫療指導師揭關鍵：切中要點

左轉沒打方向燈撞無照女騎士　前揹女嬰死亡！駕駛賠400萬獲緩刑

家暴官司開庭竟來20多人「關心」　法警憂爆衝突急求援

老公的麻吉超變態！穿女內褲尻槍亂射　白拍傳人妻：想XX妳

梨泰院釀154死！新北耶誕城進行風險評估　緊急應變中心將進駐

國道3號屏東南州交流道事故！聯結車過彎失控翻覆　土方散落一地

花蓮白車撞燈桿「整車稀爛」 　35歲女駕駛全身傷送醫不治

糊塗新手爸反鎖女兒困車內　7月嬰呆坐前座…消防員破窗救出

內湖運動中心藏偷窺狼！正妹廁所被「雙眼直盯」　慘遭壓地狂摸

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

梨泰院萬聖踩踏149人亡　倖存者：到處在喊救命...

嫩嬰萬聖扮「恐怖小丑」 自帶氣球、逼真下水道

台女模哽咽憶梨泰院：人間煉獄　上廁所逃死劫..目睹「幾十人躺地CPR」

5小時前一句話預言死亡悲劇！　他錄下「梨泰院復活」人潮歡慶畫面

梨泰院萬聖派對踩踏意外 傳「年輕人救護車前熱舞」

10萬人湧梨泰院爆踩踏149死　人拉不出來倒滿地

2女1男睡1床...她泥醉險遭硬上　閨蜜「手機響起」救了她

高屏3救護官聯手奪全國競賽季軍　醫療指導師揭關鍵：切中要點

左轉沒打方向燈撞無照女騎士　前揹女嬰死亡！駕駛賠400萬獲緩刑

家暴官司開庭竟來20多人「關心」　法警憂爆衝突急求援

老公的麻吉超變態！穿女內褲尻槍亂射　白拍傳人妻：想XX妳

梨泰院釀154死！新北耶誕城進行風險評估　緊急應變中心將進駐

國道3號屏東南州交流道事故！聯結車過彎失控翻覆　土方散落一地

花蓮白車撞燈桿「整車稀爛」 　35歲女駕駛全身傷送醫不治

糊塗新手爸反鎖女兒困車內　7月嬰呆坐前座…消防員破窗救出

內湖運動中心藏偷窺狼！正妹廁所被「雙眼直盯」　慘遭壓地狂摸

Garena拿下《鋼鍊M》代理權　戰旗元素+卡牌養成再現經典名場面

她一早不小心踩到壁虎自責送醫　醫生驚訝：你確定想救牠？

國票金首現增30億！發行價訂每股10元　折價幅度約12%

王必勝高喊「高端沒有買貴」　徐巧芯提5點狠嗆：是在比心酸的

餅總已來電　宋家豪盼參加經典賽：有憧憬！

夜遊大雪山看「動物夜生活」　林務局「38條森林旅行」旅展搶客

史上最多！美韓出動1600架次戰機　連續5天聯合軍演

快滿80歲！拜登又口誤「美50州變54州」　新英相姓氏名字全被唸錯

故宮與大英博物館有何不同？　不會保管文物就還給人家

喵「把自己打包」擠到臉變湯圓　嬤整袋拎走：老闆說這隻會抓蟑螂

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

社會熱門新聞

懷男友孩子遭學姐霸凌　亞東護理師「被離職」哭

台北監獄服刑！他睡著恍惚「被叼住」怒告

快訊／宜蘭豪雨！蘇花坍塌「工程車遭埋」

花蓮白車撞燈桿 　35歲女駕駛送醫不治

台中桶屍DNA出爐！確定是金錢豹酒女前男友

夜店男廁所拍妹上空照　台北「王董」找5人教訓5小時

苗栗好心男幫撿垃圾　下秒轉身過馬路慘被撞死

新竹九降風太強　1天10人送急診

鬼切騎士害19歲男大生撞飛亡　母悲慟認屍

許藍方為「私密照」告學長妻　最終結果出爐

慈母3年前菜市場遭割喉亡　竟是19歲女兒叫男友殺人

騎士走4輪專用道　警攔查遭反駁竟語塞

8人登山隊能高安東軍縱走　1男無生命跡象

快訊／內湖汽修廠大火！上班民眾驚恐躲避

更多熱門

相關新聞

韋安／得票數影響侯的「好好做事」

韋安／得票數影響侯的「好好做事」

外界都以為侯友宜在年底選舉中是「穩贏」的，但得票數的多寡，對侯的「好好做事」，還是有很大的影響。這場選舉，已不再是政治上的勝負之分，而是追求「願景之役」。

新北市烏來土石崩塌　道路封閉搶修中

新北市烏來土石崩塌　道路封閉搶修中

帶客戶吃B.B.Q竟題嫖妓　女兒再爆：爸得陰蝨傳染給媽

帶客戶吃B.B.Q竟題嫖妓　女兒再爆：爸得陰蝨傳染給媽

澳洲猛男消防員被羊咩咩偷扯鬍子

澳洲猛男消防員被羊咩咩偷扯鬍子

高官收賄淪賣場打工　趙藤雄判判7年理由曝

高官收賄淪賣場打工　趙藤雄判判7年理由曝

關鍵字：

新北市消防局猛男月曆預購

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神「梨泰院被踩死」得年24歲！

3D還原梨泰院慘況！300多人疊了近6層

蜘蛛人21秒爬牆瘋傳：判斷正確

懷男友孩子遭學姐霸凌　亞東護理師「被離職」哭

他「CPR狂壓1hr」未婚妻面前斷氣！自責潰堤

台北監獄服刑！他睡著恍惚「被叼住」怒告

快訊／印度吊橋斷500人落水增至91死！　44秒片曝

嗨咖單身27年交神級女友　5事衝擊

理科太太被嘲「離婚太太」！霸氣扯外套露車頭燈

梨泰院窄巷第一視角曝　擠到「頭歪眼神死」

梨泰院「倖存男緊抱死去女友」哭嚎！男網紅目睹崩潰

梨泰院生還者證實「一群韓男」故意推人！

被指控「梨泰院悲劇」兇手！直播主喊冤

《PD2》男偶像罹難　得年24歲

周揚青熱戀小10歲偶像！河邊擁吻全被拍

更多

最夯影音

更多
22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」
4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

梨泰院萬聖踩踏149人亡　倖存者：到處在喊救命...

梨泰院萬聖踩踏149人亡　倖存者：到處在喊救命...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面