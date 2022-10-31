新北消防猛男月曆來了！4正妹消防員插花　所得全捐公益

▲新北消防局2023年猛男月曆發表會還加入4正妹消防員拍攝 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市消防局今（31日）推出「2023新北消防形象月曆」發表會，以「安居樂業，新北尚好」為主題，建立民眾安居新北，樂業有成意象，今年特別結合新北市各知名網紅景點，同時結合消防人員「陽光」、「強健」的健康體態，展現新北市獨特的城市美學及消防英勇活力，更與便利商店合作販售，所得將捐公益。

2023年消防形象月曆遴選內外勤優秀消防人員參與形象代言拍攝，除了有身材健美的消防猛男，更加入有4位活潑陽光的消防女力共同參與拍攝，讓整份月曆更加美麗，其中3月代言人羅兆玟及9月代言人黃兆揚曾分別代表臺灣參加過國際射箭及輕艇水球賽事，6月份代言人黃志賢則曾得過2020年全國傑出優秀青年代表。

消防月曆獨家與全家便利商店合作販售，自10月26日開市預購，售價皆為新臺幣119元，取自諧義119，消費者可透過「全家」app中的「隨買預約取」功能購入，而銷售所得扣除必要成本，剩餘所得將捐贈「新北市好日子愛心大平台」，發表會當天舉行公益認購活動，所得全數將贈與本市公益用途。

▼新北消防局與全家便利商店合作預購2023年猛男月曆。（圖／記者陳以昇翻攝）