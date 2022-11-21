柯賜海死因曝！晚年淒涼「以車為家」...胞姊庭後鞠躬致謝

記者黃宥寧／台北報導

抗議天王逝世！享壽66歲柯賜海晚景淒涼，「以車為家」將車停放在北市北投區某處公園旁。21日上午柯姊前往探視，見胞弟不動仰躺在藍色廂型車內，立刻報警。警消趕抵，發現其遺體四肢僵硬、身旁有嘔吐物明顯死亡，故未送醫。士林地檢署法醫至第二殯儀館相驗，初判死亡原因為心因性休克（自然死亡），家屬對死因無意見，遺體發還處理後事，面對媒體關切，柯姊也鞠躬表達感謝之意。

66歲柯賜海，近3年來住在藍色廂型車，並將車停靠人跡罕至陽明山前山公園，生活過得孤苦伶仃。柯姊向警表示，昨（20日）柯賜海不慎跌倒2次，撞到頭部，帶他到醫院就醫後，胞弟堅持不住院觀察，執意回家，經醫護人員觀察，血壓、脈搏均正常，因此返家。

▼柯賜海晚年淒涼，「以車為家」並將車輛停放在北投某公園。（圖／記者黃彥傑攝）

21日上午，柯姊前往探視胞弟，赫然發現他仰躺陳屍在車內，立刻報警處理。警消到場，發現柯賜海平躺在後座車廂自己舖的床上，衣物完整、一旁有嘔吐物及數袋藥物、無外傷，明顯死亡故未送醫，也因為躺的姿勢角度「卡卡」，移動遺體時，須2人幫忙。

21日下午3時許左右，柯姊在2名禮儀公司人員陪同前往士林地檢署製作筆錄，前往路上，胞姊難掩喪弟之痛，頻頻掉淚，到了地檢署收起悲傷情緒進入開庭；約30分鐘後，胞姊步調緩慢走出地檢署外接受媒體訪問，委婉表示，最近天氣變冷，弟弟沒有服用帕金森氏症藥物，導致身體僵硬，昨才會跌倒2次。

柯姊接著說，昨天去探望時，柯賜海頭腦還是相當清晰，還對她說，「不用顧我，你回去」，甚至還提醒她有些食物會壞掉，要她拿回家冰，最後更對現場媒體致上一鞠躬致意。

▼柯賜海胞姊前往士林地檢署製作筆錄，結束後接受媒體訪問。（圖／記者黃宥寧攝）

回顧「抗議天王」柯賜海精彩一生，他1956年出生於台南，靠法拍屋生意致富，後來因自身官司問題，開始自製「司法不公」抗議牌，時常站在新聞人物後方當「背後靈」搶曝光版面，更以口號「馬英九還我牛」成為其經典金句；情感豐富的他，自曝交過9任女友、結了3次婚，他長年飽受帕金森氏症所苦，身形變得消瘦，退出螢光幕前，「抗議天王」人生就此劃下句點，讓人不勝唏噓。