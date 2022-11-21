永和市議員「提案數最多是他」　許昭興推6政見：補助長輩裝假牙

記者周亭瑋／綜合報導

九合一大選進入最後衝刺階段，新北第七選區（永和區）市議員候選人們火力全開，除了端出政見牛肉，也曬出過往成績單。其中，民進黨羅文崇的提案數是永和第一；國民黨陳鴻源則公布，過去4年具體服務的案件數，包括地方會勘842件、民眾陳情1492件等。

民進黨羅文崇（4號）指出，從2019年到2022年，他在議會的質詢率百分百、出席率百分百，提案數更多達327件，除了為永和之冠，在新北市則排行第三。

而國民黨陳鴻源（1號）也表示，過去4年間，為永和民眾提供的服務，包括地方會勘842件、法律諮詢2042件、民眾陳情1492件及議會提案107件。

▲陳鴻源曬出成績單。（圖／翻攝自臉書／陳鴻源‧愛的行動粉絲團）

民進黨許昭興（5號）今則整理出6大政見，分別為：1.加速推動都市更新，支持公辦都更。2.落實長者照顧福利，增加敬老愛心卡點數。3.支持補助65歲以上長輩裝假牙。4.提高生育托幼津貼，規劃學童婦女安全回家通道。5.支持青年創業，推動商圈再生活化。6.支持增加社宅與補助青年成家。

至於國民黨連斐璠（2號）先前提到，「在歷任市長的支持下，我們在永和做了很多的成績。首先是治水方面，永和以前很多水患，但我們增加了很多抽水、排水設施，最近還在福和國中做了一個大型的雨水箱涵；教育方面，我們除了爭取很多學校的硬體、軟體設施之外，我跟鴻源還做了永和第一個創舉，讓福和國中成為新北市第一個，班班有冷氣的學校。」

另外，她直言，捷運萬大線通車後，附近交通絕對是一個很大的問題，「我們希望永平地下停車場可以盡快發包，聽說今年底就會發包了；再來成功路連接環狀線到公館的這個捷運站，經過我們很多年的努力，及林德福委員的領導下，我們地方這些民意代表還曾到環保署抗爭過。」

最後，首次挑戰參選市議員，代表台灣維新黨的蕭蒼澤（3號）直言，知名度無法與現任議員並列，但他主打居住正義、長照服務，也在競選辦事處提供法律諮詢服務，與選民拉近距離，盼能得到服務鄉里的機會。

▼許昭興列出6大政見。（圖／翻攝自臉書／許昭興）