她揭「韓國瑜怎麼對付陳其邁」　批低級騙術、毫無新梗

▲柯智恩請來韓國瑜同台造勢，韓國瑜提出票投柯智恩可以「買一送三」、「陳其邁去接行政院院長」等口號。（圖／記者許展溢攝）

記者江采蓁／綜合報導

九合一大選在即，為衝刺選前黃金周，國民黨高雄市長候選人柯智恩20日就邀請前市長韓國瑜於橋頭同台造勢，韓國瑜喊出票投柯智恩可以「買一送三」、「陳其邁去接行政院院長」等口號，引起現場高潮。對此，基進黨高雄市鳳山區議員候選人李雨蓁21日在臉書發文痛批「韓國瑜的騙術越來越低級」，她要揭露「陳其邁當行政院副院長時，韓國瑜是怎麼對付他的」。

李雨蓁指出，大家對橋頭科學園區的印象，可能只停留在韓國瑜瘋狂跳針、請別人回答的荒唐答詢，但是橋頭科學園區是高雄最重要的經濟計畫之一，擁有完整的土地以及區位，將引進電動車、半導體相關企業，是高雄產業轉型的關鍵。她提到，橋頭科學園區計畫的設置早在2016年就開始進行，中央與地方政府多次的跨部門協調與討論，過去在陳菊市府時期，由張景森政務委員召集的五次協調會議，每一次的研商會議高雄市都是副市長層級親自率隊協同三位局長出席協調會議，不停地與中央溝通，爭取產業與地方發展的權益。

李雨蓁表示，然而韓國瑜上任之後，中央由張景森政委召集的三次會議、科技部許有進次長等召集的四次會議、跨中央部會召集的二次會議研商會議，這麼多次的研商會議，高雄市府最高層級只有副局長出席，不論市長、副市長、甚至局長都沒有出現。最高層級只派過一次文官身分的秘書長，其餘都是副局長、科長與科員層級，與中央是政務委員、次長等級根本難以做出協調決策，就連2019年5月9號蔡英文總統來到高雄視察橋科園區用地，韓國瑜與其副市長皆沒有人出席，這樣荒唐的行徑，就是藐視高雄的重大建設。

李雨蓁強調，連時任行政院副院長的陳其邁市長親自主持協調會議，韓市府依然沒有派人出席，這就是韓國瑜跟其市府團隊對於中央執政的態度，就算中央要協助高雄，他們也都毫不配合，居然還有臉喊出送陳其邁當行政院長的口號，根本就是最低級的騙術。她也提到，韓市府如此對不起橋頭，橋頭人也都看在眼裡，在罷韓投票的統計結果中，橋頭是同意罷免票數最高的地方，而韓國瑜竟然還有臉回到橋頭造勢，這種絲毫不懂得反省的態度，真是令人嘆為觀止。

此外，李雨蓁表示，柯志恩則是搞不清楚狀況，剛大力批評高雄統籌分配款問題，沒想到立刻被打臉，根本就是因為韓國瑜當年執政不力，經濟拚不出來，營業稅低導致所得分配款降低，可見柯志恩至今依然不曾好好了解過高雄，只是急著替韓國瑜說好話。