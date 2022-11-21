半導體供應鏈有「去台化」傳言？　張忠謀：很多人嫉妒台灣

▲張忠謀 「2022亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

在美中對峙下，晶片已成為重要戰略物資，而台灣半導體產業在世界更佔有舉足輕重的地位，近來外界也出現所謂供應鏈「去台化」的說法。對此，台積電創辦人張忠謀21日於總統府舉行記者會時表示，晶片是非常重要產品，很多人最近才悟過來，所以嫉妒的人很多，嫉妒台灣有這麼好的晶片生產。

近來出現半導體供應鏈「去台化」的討論，但荷商艾司摩爾（ASML）近日宣布擴大對台投資，且是該公司有史以來，在台灣最大規模的投資，此舉也被外界認為，是在駁斥所謂「去台化」的論述。對此，張忠謀21日於總統府舉行記者會時，也被問及半導體供應鏈去台化的問題，他直言，晶片是非常重要的產品，很多人最近才悟過來，所以嫉妒的人很多，嫉妒台灣有這麼好的晶片生產。

「嫉妒的人非常多，羨慕的人非常多。」張忠謀表示，也有很多人，為了各種理由，為了國家安全也好，為了要賺錢也好，希望在他們的國家裡可以多生產一點晶片。他也透露，這次出席APEC會議，有好幾個國家都對他表示，可不可以到他們的國家去生產晶片。

不過，對於有哪些國家向張忠謀表示，希望台灣到該國生產晶片一事，張忠謀則不願多談，僅表示，「這我就不多講了」。