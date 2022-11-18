台灣中油公廁清潔總動員　歡迎民眾「來中油 好方便」

▲台灣中油公司舉辦「世界廁所日-來中油好方便 公廁清潔總動員」活動，由董事長李順欽親自主持啟動儀式，帶領台灣中油體系1901座加油站員工一起彎腰清掃公廁。（圖／台灣中油提供，以下同）

生活中心／台北報導

台灣中油公司今（18）日舉辦「世界廁所日-來中油好方便 公廁清潔總動員」活動，由董事長李順欽帶領全台各地的台灣中油體系（含直營及加盟）加油站進行廁所清掃作業，展現對於公廁衛生的重視。此外，環保署舉辦「111年績優公廁評比」活動，台灣中油內湖加油站、林口工三加油站、四湖加油站、前鋒路加油站及草屯新豐站獲選為績優公廁，今日接受該署表揚。

為響應聯合國所訂定的世界廁所日，繼去年辦理全台公廁清潔活動，台灣中油今日在台南新厝亞東裕農加油站舉辦「來中油好方便 公廁清潔總動員」活動，由董事長李順欽主持啟動儀式，帶領台灣中油體系1901座加油站員工一起彎腰清掃公廁，深化全員對於公廁文化的參與，為公廁整潔與民眾服務盡一分心力。

環保署「111年績優公廁評比」活動頒獎典禮亦於今日舉行，各界推選優秀公廁管理單位代表參加評選，考評出全國優質公廁做為示範，台灣中油內湖加油站、林口工三加油站、四湖加油站及前鋒路加油站脫穎而出，囊括「加油站類」績優公廁所有獎項；另草屯新豐站亦獲得南投縣政府推薦優質公廁環境永續獎，代表各界肯定台灣中油加油站致力公廁衛生的努力及表現。

董事長李順欽表示，聯合國將11月19日訂為世界廁所日（World Toilet Day），鼓勵政府及組織策劃解決衛生設施問題，每年動員參與社交媒體及宣傳活動，以達成聯合國永續發展目標6（SDGs 6）-「確保人人享有水及衛生及其永續管理」。台灣中油深耕公廁文化多年，除持續提升硬體設備及環境，配合世界廁所日更帶領員工清掃廁所，加強員工對於公廁衛生的重視。

台灣中油近年推動「消栽起扶」公廁品質提升計畫，加強環境清消、著重友善環境加裝蹲式廁所起身扶手，提供安心又舒適友善的如廁空間，今年更以公廁文化榮獲「AREA亞洲企業社會責任獎—健康衛生推廣獎」及「第19屆國家品牌玉山獎—最佳人氣品牌獎」，並以「來中油，好方便」專案獲頒「TSAA台灣永續行動獎—銅獎」，深獲社會各界及顧客支持與肯定。

此外，為擴大宣導「世界廁所日」，台灣中油官方臉書粉絲專頁也自19日起至24日舉辦抽獎活動，歡迎民眾在臉書搜尋「台灣中油」粉絲專頁參與，期待藉由民眾分享，與台灣中油一同守護台灣公廁衛生。