合歡東峰等看日出太冷　6外籍3台人疑砍高山杜鵑生火全送辦

▲警方在合歡東峰發現6名外籍人、3名台灣人生火，訊問後依國家公園法、森林法送辦。（圖／IG:@ethansu6提供，下同）

記者鄧木卿／南投報導

3名台灣人和6名外籍人士昨晚在合歡東峰三角點紮營等看日出，由於天氣太冷，一夥人生火取暖，保七總隊第六大隊獲報上山，查扣相關證物後先讓9人離去，日後再傳喚到案說明，9人辯稱是撿拾地上樹枝，並非砍樹，警方表示，未經申請在國家公園內紮營，觸犯國家公園法，在國家公園內即使是地面殘枝也屬國家財產，不得撿拾，何況是生火，觸犯森林法。

包括林姓男子等5男4女，3人是台灣人，6人是來自美國、加拿大、印度等外籍人士，9人並沒有特別關係，也非同事，應該是登山同好，相約到合歡東峰紮營看日出。

一夥人因為天氣太冷，於是生火取暖，被附近民眾發現報警，警方火速趕抵現場，由於語言溝通上有些困難，於是先查扣相關證物後，讓他們先行離去。

9人辯稱，他們是撿拾地面殘枝生火，並沒有砍斷高山杜鵑，何況也沒有帶砍樹工具。

警方表示，高山杜鵑雖非保育植物，但在國家公園內，就是國家財產，不但不能砍斷或折枝，連地上掉落的樹枝都不行，至於有無砍掉高山杜鵑生火，有待查證，目前初步朝違反國家公園法、森林法偵辦。