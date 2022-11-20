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龍婆預言明年全球4災難1突破　剩下1個月「挫咧等」

保加利亞已故預知夢預言家「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）。（圖／翻攝自推特）

▲保加利亞已故預知夢預言家「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

保加利亞已故預知夢預言家「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）雖已去世25年，但因生前許多預言都在死後精準命中，例如911事件、庫斯科號潛艇沉沒、歐巴馬當選、伊斯蘭國崛起和英國脫歐等，成為一位受尊敬的預言家，據傳連蘇聯第4代領導人布里茲涅夫都曾親自登門拜訪。而龍婆也針對2023年做過一系列令人毛骨悚然的預言，包括外星人襲擊事件、核電廠爆炸，以及俗稱「太陽海嘯」的莫爾頓波（Moreton wave）將侵襲地球。

據英國《每日星報》的報導，巴巴萬加在12歲時因為一場大風暴而神秘失明，當時奄奄一息的她被發現時，眼睛已經被泥土覆蓋並封起，從此她就開始能在夢裡預見未來的幻象。她的預知夢預言最遠到西元5000年左右，但有些精準無比，有些則完全失誤，而失誤的部分還會被家屬出面否認稱是外人杜撰，因此有關她的爭議也不少。

而龍婆在生前也預言了2023年會出現的5個令人毛骨悚然的大事，如果它們成真，明年將是令人沮喪的一年。

龍婆預言，明年會有外星人訪問地球，整個世界可能會「籠罩在黑暗中」，數百萬人將喪生。

巴巴萬加還聲稱2023年將會有一場前所未見的太陽海嘯。莫爾頓波是大尺度的太陽日冕激波在色球上的記號，有如在太陽上發生的一種海嘯，它們是由太陽閃焰生成的。  

龍婆還預言明年將會看到一座核電廠爆炸，由於位在烏克蘭東部的歐洲最大核電廠：扎波羅熱核電廠，其周圍區域目前正是俄烏戰爭的核心戰場，也讓外界相當憂心。

巴巴萬加指出，到了2023年，父母​​將能透過實驗室決定他們孩子的膚色和生理特徵。未來嬰兒的基因優劣不再只是運氣，可以透過生物科技決定。

龍婆更預言，明年將有一個大國因生化武器研究而釀災，並聲稱數十萬人將因此喪生。

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