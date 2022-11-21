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淨耀法師續掌中佛會理事長　推僧尼＋信眾長照…老有所終

▲「閩台佛教界聯合啓建緬懐黑水溝罹難同胞超薦祈福大法會」在屏東妙光禪寺舉辦。(圖/中國佛教會提供，下同)

▲陳宗彥頒發中佛會第二十屆理事長當選證書給淨耀法師。（圖/中國佛教會提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

中國佛教會第20屆理事長暨理監事就職典禮於11月20日下午在屏東潮州妙光寺舉行，內政部政務次長陳宗彥代表徐國勇部長到場致詞並頒發長當選證書給連任的淨耀法師，場面熱鬧、莊嚴。

陳宗彦致詞首先恭喜中國佛教會第二十屆理事長、副理事長暨理監事就職；而疫情期間看到台灣宗教界一努力防疫，佛教界更經常舉辦大法會祈福譲疫情止息，他謝謝信眾的配合。其中更要感謝淨耀法師在19屆就任後，為了佛教與內政部溝通密切，也團結佛教界的力量，並傳達多位法師的想法與意見。他認為台灣是世界宗教信仰自由的國家，尤其舉辦國際宗教界自由論壇，讓世界看到台灣。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲理事長淨耀法師（中）、副理事長心茂法師(左）、副理事長見引法師（右）與理監事們宣誓就職。

▼台灣佛教總會由理事長宏安法師代表贈「領導宗教」匾額祝賀 淨耀法師的蟬聯。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

理監事就職前，於上午10時先結合24縣市佛教會理事長及理監事為葬身台灣海峽黑水溝的先民超渡祈福；這是兩岸首次以直播方式聯合舉辦「閩台佛教界聯合啓建緬懐黑水溝罹難同胞超薦祈福大法會」共同為數百年前先民從福建等地移居台灣，由於台灣海峽黑水溝的海象險峻，甚多先民因此命喪海底，而安撫祈福從未超渡關懷的無形孤魂漂泊免除受苦，譲後代子孫居民皆能安康。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▼參與「閩台佛教界聯合啓建緬懐黑水溝罹難同胞超薦祈福大法會」圓滿完成。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

連任理事長的淨耀法師表示，為佛教為眾生服務，需要更多的人才，他原來只想做一任，讓其他法師再來為眾生服務，但是在眾多人的推舉下認為不可以逃避責任，他也不好推辭，只能繼續接下這個重擔。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲閩台佛教界聯合啓建緬懐黑水溝罹難同胞超薦祈福大法會。

淨耀法師説，如何助眾生離苦得樂，是一種承擔更是佛心志業，二是創造自己存在價值；身為一介僧人的使命，即是荷擔佛陀心願，盡心盡力幫助眾生轉迷為悟，改變觀念，家庭和樂，社會安定，人人活出心靈的光明。

在未來的4年，他將以六和敬僧團理念，健全佛教利世的發展，讓所有僧人都能「身和同住、口和無諍、意和同悅」的人間淨土中成就利濟群倫的神聖使命。

更希望能夠整合僧伽長照、信眾長照，在每兩個縣市內就設有一個長照機構，終而使僧俗二眾都能「老有所終」。協助政府解決年長者關懷照顧的工作，也讓年輕子女減少養老的壓力。

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