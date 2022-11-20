謝國樑控「投票日停電奧步？」　黃希賢：連抹黑都抹得像草包

▲無黨籍基隆市長候選人黃希賢表示，謝國樑大可打電話給台電求證。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

國民黨基隆市長候選人謝國樑19日指出，民進黨將在26日投票日當天進行基隆大規模停電，且已收到通知，引發爭議。無黨籍基隆市長候選人黃希賢感嘆，藍綠出奧步，的確不得不防，但連奧步都會提早通知還叫「奧步」嗎？謝國樑大可打電話給台電求證，否則只凸顯謝「連抹黑都抹得像草包」。

台電發言人已澄清，11月26日完全沒有大規模停電這種事情！該停電通知是因為有3個陳舊變壓器檢修工程，影響戶數只為142戶，這是經常性的檢修工作，完全不會影響選務工作的進行，更沒有大停電的規劃，但台電因擔心被有心人刻意扭曲抹黑，避免造成不知民眾誤解，已將所有工程暫緩。

黃希賢表示，選戰逼近，各陣營確實會慎防對手奧步，但對於停電與否，台電已作出清楚的說明，「誰會出奧步還提早通知的？」凸顯謝國樑的天真與無知，基本的打電話查證都不會。

黃希賢說，若連大規模停電是否為真，都無法確切掌握，謝國樑是要怎麼當基隆市長？可嘆謝國樑因選情緊繃，開始危言聳聽，或是被害妄想症，企圖演戲裝無辜來博取同情票，除了不熟市政、淪為市政草包外，「連抹黑都抹得像草包」，可憐。

台電鄭重澄清聲明表示，強調台電是大家的台電，員工不分晝夜，不怕風雨，只要有需要就會出勤搶修線路，這樣的辛勞不該被政治操作抹煞。

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