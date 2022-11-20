母親心臟病發！孝女衝出門拿藥　回家卻被附近住戶「整包搶走」

▲女子的母親心臟病發，急著出門拿藥，回家卻被整包搶走。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

如果長輩突然病發，身為兒女一定十分著急。黑龍江省綏化市一名女子因為母親心臟病發，立即跑下樓領藥，過程中家中的黃金獵犬跟著跑出來，沒想到因此遭附近住戶搶走藥品，嗆聲「要派人把狗抓走才能帶藥回家」，事件引起群情激憤。

綜合陸媒報導，女子18日因為母親心臟病發，急著出門領藥，沒有注意到家中的黃金獵犬也跟著出門，發現時已經來不及，於是想著先拿完藥再說。

▲女子出門拿母親心臟病藥物，卻因為狗跟著出門而被攔下，整包藥都遭搶走。（圖／翻攝微博）



沒想到，女子領完藥準備折返，卻遭到擔任防疫人員的社區住戶攔下，手中的救命藥物還被對方搶走。該名防疫住戶表示，帶狗出門違反防疫規定，先等公安將狗抓走，才能把藥帶回家。

女子相當憤怒，當場與對方開始理論，要求出示相關防疫規定，防疫住戶卻鬼扯「妳媽我認識，沒那麼嚴重」，最後引起路人非議，防疫住戶才妥協，與女子一起回家，如果症狀真的嚴重，就把藥還回去。

▲最後防疫阿伯受到附近住戶非議，才軟化態度，跟著女子回家。（圖／翻攝微博）



女子相當憤怒，該名老人開口閉口都是防疫，結果進門時防護服沒穿好，也沒有消毒，嚇得母親又擔心又生氣，心臟病變得更嚴重。

女子後來報警處理，警方到場卻告知，問題不是很嚴重，也沒有構成犯罪，只是稍微念了一下這名阿伯就沒事了，但她實在氣不過，才將事件爆料出來。

事件曝光後，許多網友留言痛斥，「這是防疫嗎？這是防護服的穿法嗎？是特權的穿法吧」、「老頭找死了，活膩了」、「天大的笑話，誰給這死老頭那麼大的權力」、「用最小的權力，給老百姓製造最大的麻煩」、「咋地？防疫大爺執法呢，再吵給你捆起來」，可見對近期的防疫亂象感到不滿。

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