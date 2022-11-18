武陵遊客沒心跳！2巡山員CPR23分鐘救回　忘了緊張只想救人

記者蔡怡萍／綜合報導

臉書社團《雪霸國家公園登山資訊分享站》18日下午分享出一段動人影片，2名武陵站保育巡查員跪在地上、輪流對一名昏倒無呼吸心跳的遊客進行CPR，救援的動作持續23分鐘、直到消防人員前來接手，幸好最後順利將人從鬼門關前搶救回來，而2名英勇巡查員還是第一次實際操作CPR！被問到會不會緊張，他們只回「沒有，只想救人！」

社團小編PO文寫道，武陵遊客中心在上午11時10分接獲電話，有民眾於松林大道附近昏倒，請求協助，助理解說員立即通報119並聯繫武陵站值班人員，10分鐘後2名武陵站保育巡查員帶著AED，由保七第五大隊武陵小隊警員協助以警車開道抵達現場。

巡查員在現場見昏倒的民眾已無呼吸心跳、情況危急，立即判斷要進行CPR並使用AED電擊，2名巡查員當下只想著救人，顧不得這是第一次實際上陣操作CPR，將平時的訓練冷靜沉著地發揮出來，跪在患者身邊接手輪替，一旁的民眾也幫忙撐傘遮陽，如此堅持了23分鐘，所幸患者恢復呼吸心跳，後續由消防局梨山分隊到場接手送醫。

▲武陵站2名保育巡查員輪流對失去呼吸心跳的男子CPR，最終順利將人救回。（圖／《雪霸國家公園登山資訊分享站》臉書社團，下同）

事後小編問了巡查員「第一次壓人會不會緊張？」，對方才鬆了一口氣回「沒有，只想救人！」讓小編不禁大讚「這樣的背影，叫做認真！謝謝他們」。

網友看了他們不放棄的模樣也超感動，「幸運有你們…不放棄」、「我們巡山員超讚」、「活菩薩～當下辛苦了」、「還好有你們…你們超棒」。

▼一旁的民眾也幫忙撐傘，一邊為巡查員加油打氣。

