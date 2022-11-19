元智家長訪校日...260家長參加　新增國際書院舉辦留學講座

▲元智大學校長率領各院院長及行政單位主管，傾聽家長意見。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學19日舉行一年一度的「家長訪校日」活動，有近260名家長參加。校長廖慶榮表示，元智大學「家長訪校日」已舉辦22年，可增進學生家長了解學校的教育目標、教學與課程特色及環境設施等，以「答客問」及「各系班巡禮」為活動兩大主軸，今年更增加由國際書院舉辦的留學講座與分享，家長提出的意見，都是學校的重要參考。

「家長訪校日」活動從下午一點開始，由管樂社以磅礡宏亮的表演為活動暖場，隨後由廖慶榮校長致詞，他表示，元智大學的學生在電腦及英文皆優於他校，日前雜誌報導私立大學碩士起薪，元智表現亮眼，在資訊、工程、管理排名獲冠亞軍，未來也將規畫成為全台灣最國際化的大學。

▲家長們出席熱絡。（圖／元智提供）

劉俞志學務長表示，家長大都關心學生未來就業、升學等問題，無論海內外實習、五年一貫等都是家長關心的重點。其次是宿舍問題，以及校內增設uBike等，都是家長關心的要項，相關單位主管也予以回覆。

「學系班巡禮」則安排家長及同學前往各系班，深入認識教學特色，與家長們充分交流，家長可以瞭解學生在校的學習狀況，老師們也可與家長溝通如何協助學生建立正確的學習態度，增進學生的學習成效，採取更有效的學習策略，規劃未來的生職涯藍圖。

元智大學辦學一向重視家長的意見，除了安排答客問雙向溝通外，家長也可參觀學校的建築與設備，提供寶貴建議與想法，做為學校辦學檢討與持續改善的建議與意見。「家長訪校日」由廖慶榮校長率領各院院長及行政單位主管出席，讓家長瞭解子女的學習環境、輔導措施及校務發展現況，同時蒐集家長對校務意見，做為校務經營改善參考。