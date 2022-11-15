元智大學學生洗車接力賽　單日共洗311車...募11萬善款

▲元智學生洗車接力賽。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導



元智學務處課外活動組與真善美社會福利基金會，共同舉辦「青春動起來．用愛洗車接力賽」公益活動，號召60名大學生齊聚特力家居購物中心，接力為民眾洗車，也為「憨樂生活村」公益募款，單日共洗了311輛車，募得約11萬元。

元智大學廖慶榮校長上任後，積極鼓勵同學響應聯合國SDGs永續發展目標，為社會貢獻心力，13日號召60名大學生接力為民眾洗車，也為「憨樂生活村」公益募款，以落實SDG10 減少不平等之目標。元智的學生，從早上10點服務到下午5點，共洗了311輛車，每位車主也慷慨解囊，愛心捐款給真善美社會福利基金會，協助籌建喜憨兒與老憨兒未來的樂活家園。

一整天的愛心洗車服務，元智的同學們賣力的完成自己的任務，從召車、接待，到泡沫洗車、清水沖淨以及擦車，大家手持水瓢、毛巾、海綿與毛巾，用心的將每一輛汽車洗淨，許多車主稱讚同學洗車技術不輸專業洗車場。

參與洗車服務的巫姓同仁表示，洗車非常需要體力，過去自己的車子大多開去加油站洗車，很少自己動手，今天洗車的次數，比過去10年洗自己的車子還多。資工系四年級薛同學則表示，「報名參加洗車活動前，沒料到有這麼多車主來洗車」。

活動自10點開始，洗車幾乎沒停過，平均每小時要洗40輛。雖覺手痠且累，但當洗車數量超過300輛時，全場師生都露出心滿意足的笑容，度過一個有意義的假日。

元智大學劉俞志學務長表示，在公益服務精神往下扎根的年代，大學生應離開舒適圈，透過服務善盡社會責任。而真善美社會福利基金會長期提供心智障礙者家庭的協助，愛心洗車活動，除可讓元智同學身體力行參與公益外，也間接協助心智障礙者，是一件非常有意義的事。看到學生們用心洗車，即使全身被泡沫水濺到，洗到手都皺了也沒有怨言，這更應被看重的課外學習歷程。