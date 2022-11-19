中重症+138！3歲女童染疫164天後爆4症狀　確診MIS-C住院中

▲指揮中心11/19公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增138例新冠中重症通報，當中又有2起兒童重症，都是兒童多系統發炎症候群（MIS-C）。其中1名3歲女童6月1日確診新冠，但到11月12日陸續出現間歇性發燒、充血性結膜炎、腹瀉、身上多處皮疹到急診就醫，懷疑MIS-C收治住院治療中。

中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增16,514例本土個案及57例境外移入；另確診個案中新增59例死亡。今日另新增通報138例新冠中重症個案，當中82例中症，56例重症。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲指揮中心公布11/19確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

重症個案當中又通報兩起兒童病例。指揮中心發言人莊人祥說明，其中一人為3歲女童，過去曾因異位性皮膚炎、胃食道逆流就醫，接種一劑疫苗。6/1確診新冠病毒感染，11/12陸續間歇性發燒、出血性結膜炎、腹瀉、身上多處皮疹到急診就醫，初步診斷泌尿道感染收治一般病房，後懷疑MIS-C住院觀察中。

另一名為5歲女童，沒有慢性病史，沒有接種疫苗，10/13確診新冠，11/7發燒、反覆性軀幹、下肢紅疹，11/9就醫，初步檢查懷疑MIS-C當天入住一般病房治療，住院觀察中。

根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計共266例，37例死亡；分別為33例腦炎、26例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、176例MIS-C、2例心肌炎、5例其他（共病、新生兒感染等）及9例家中死亡。

▼指揮中心公布新增中重症、死亡個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！