　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中重症+138！3歲女童染疫164天後爆4症狀　確診MIS-C住院中

▲▼指揮中心11/19公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心11/19公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增138例新冠中重症通報，當中又有2起兒童重症，都是兒童多系統發炎症候群（MIS-C）。其中1名3歲女童6月1日確診新冠，但到11月12日陸續出現間歇性發燒、充血性結膜炎、腹瀉、身上多處皮疹到急診就醫，懷疑MIS-C收治住院治療中。

中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增16,514例本土個案及57例境外移入；另確診個案中新增59例死亡。今日另新增通報138例新冠中重症個案，當中82例中症，56例重症。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼指揮中心公布11/19確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布11/19確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

重症個案當中又通報兩起兒童病例。指揮中心發言人莊人祥說明，其中一人為3歲女童，過去曾因異位性皮膚炎、胃食道逆流就醫，接種一劑疫苗。6/1確診新冠病毒感染，11/12陸續間歇性發燒、出血性結膜炎、腹瀉、身上多處皮疹到急診就醫，初步診斷泌尿道感染收治一般病房，後懷疑MIS-C住院觀察中。

另一名為5歲女童，沒有慢性病史，沒有接種疫苗，10/13確診新冠，11/7發燒、反覆性軀幹、下肢紅疹，11/9就醫，初步檢查懷疑MIS-C當天入住一般病房治療，住院觀察中。

根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計共266例，37例死亡；分別為33例腦炎、26例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、176例MIS-C、2例心肌炎、5例其他（共病、新生兒感染等）及9例家中死亡。

▼指揮中心公布新增中重症、死亡個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

▲▼指揮中心11/19說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►「舒酸定專業抗敏護齦牙膏100gX8入＋贈TESCOM吹風機」超優惠價！

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
LIVE／大貓熊團團病逝　動物園最新說明
團團病逝「衝微博熱搜第一」！陸網哀悼：寶貝一路走好
病程急轉彎！「團團」癲癇後曾好轉　不到3個月惡化
淚背原罪36年！　許維恩「為她打破禁忌」
團團當初造熊「顧吃美食＋發呆」　發情圓圓超火大
快訊／3歲女童染疫164天「爆4症狀」　住院治療中
永和炸物店「招牌拆了」！　唐寶寶事件老闆近況曝
快訊／「向團團珍重再見！」　柯文哲發聲了
才慶祝18歲生日！　「團團」最後吃蛋糕萌樣曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

BA.5疫苗開打「首日6677人接種」　打BA.1仍較多！莊人祥曝原因

「手」護美麗海灣！華航號召300員工家眷淨灘　　清出198公斤垃圾

中重症+138！3歲女童染疫164天後爆4症狀　確診MIS-C住院中

「兩岸不再融洽，團團也病逝了」　他淚喊：這就是人生啊

快訊／今增59死！本土+16514「比上周降13.9%」

快訊／高雄市區又無預警停電　877戶傳災情...台電緊急搶修中

USR實踐博覽會登場　教長期許：大學落實社會使命

跨世代名家大集合　首屆真善美新聞研習營成孕育媒體人才新搖籃

獨／高教深耕二期本月底核定　總經費近千億「新增資安7.5億元」

獨／小郵差「花200元」告贏中華郵政　逾萬員工可討消失退休金　　

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

那對夫妻Kim問：媽媽很兇對不對　11月兒「尷尬一笑看眼色」超雙標XD

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

《想見你》超前導預告

42歲男被攔「酒測前先問媽」　拖延半小時...警怒：你成年了

珉豪熱血參戰《全員逃走中》　飆速狂奔3度甩掉獵人

男幫繼女換尿布狂乾嘔　受視覺＋嗅覺雙重折磨

林青霞清唱+京劇隨CUE隨來　不復出惹...黃子佼拱「來唱跨年XD」

BA.5疫苗開打「首日6677人接種」　打BA.1仍較多！莊人祥曝原因

「手」護美麗海灣！華航號召300員工家眷淨灘　　清出198公斤垃圾

中重症+138！3歲女童染疫164天後爆4症狀　確診MIS-C住院中

「兩岸不再融洽，團團也病逝了」　他淚喊：這就是人生啊

快訊／今增59死！本土+16514「比上周降13.9%」

快訊／高雄市區又無預警停電　877戶傳災情...台電緊急搶修中

USR實踐博覽會登場　教長期許：大學落實社會使命

跨世代名家大集合　首屆真善美新聞研習營成孕育媒體人才新搖籃

獨／高教深耕二期本月底核定　總經費近千億「新增資安7.5億元」

獨／小郵差「花200元」告贏中華郵政　逾萬員工可討消失退休金　　

中信盃黑豹旗／系統化訓練！新莊力抗善化打7局雖敗猶榮

直擊！陳時中買的「高雄第一豪宅」曝光！　房仲：買主有不少醫生

BA.5疫苗開打「首日6677人接種」　打BA.1仍較多！莊人祥曝原因

乳香蛋汁嘴內交融！台南罪惡蔥油餅夾「雞排流心蛋起司沙拉」

再嗆側翼網軍！王世堅：出來面對、不然閃一邊去當太監

39歲「雷神」克里斯漢斯沃宣布暫時息影！　認：罹阿茲海默高度風險

韓國足球隊被看衰！美媒記者坦承：南韓世足賽「很難踢進」16強

視線死角衝出BMW！男闖紅燈擊落女騎士　目擊者怒指：再衝啊

18歲公民權被指打假球　蔣萬安表態「支持」：我的立場堅定

15000人迎魔獸首秀　林秉聖嗆聲：讓漢堡館變我主場

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

生活熱門新聞

妹子內診「4次才成功」！男友激戰喊累：真的很困難

女友當街踹男友下體！過來人超認同

看上正妹教練「秒刷24堂課」　男嗨喊：比半套店值得

匯款被問2句話　人妻狠瞪：是我老公

LINE免費貼圖來了！限時8款趕快入手

相愛容易相處難？12星座「牽手一輩子秘訣」大公開

女老闆每月4.5萬包養男友！她見露骨內容心寒

小郵差「花200元」告贏中華郵政　逾萬員工可討消失退休金

「孔子是歷史上的＿？」男童答案笑瘋萬人

曖昧3個月！學長「放1類型音樂」妹子冷感

機捷裝置藝術惹怒通勤上班族　「可以讓位嗎」

「護理系女神」高空纜車掀蹦E奶　粉絲噴鼻血

今高溫34℃　明起變天1區有雨

烏克蘭正妹解答如何約她泡溫泉：找個很冷的下雨天

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

單親爸心臟病逝　2歲兒伴屍活活餓死

團團再次麻醉！醫療團隊沉痛放手

史上最慘電影票房244元被群嘲！片方：已經回本

阿諾婚變工程師曝現況！「長白髮」獨養2歲女

她援交遭粗暴動作弄痛　「錢不要了」求停手

夏宇童突驚喜PO一家3口照！「孩子爸不是孫協志」

男友才逃亡「錢帥君驚傳離奇消失」！

妹子內診「4次才成功」！男友激戰喊累：真的很困難

「洗衣界愛馬仕」微生物超標呼籲消費者停用

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷

謝忻宜蘭露營緊靠《全明星3》男星全被拍！

女友當街踹男友下體！過來人超認同

男為母豬接生　結果自己死了

天王帶妻女遭偷拍「伸手警告爆衝突」！

看上正妹教練「秒刷24堂課」　男嗨喊：比半套店值得

更多

最夯影音

更多
女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明
那對夫妻Kim問：媽媽很兇對不對　11月兒「尷尬一笑看眼色」超雙標XD

那對夫妻Kim問：媽媽很兇對不對　11月兒「尷尬一笑看眼色」超雙標XD

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面