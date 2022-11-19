盲男性騷擾女站務員！電梯內突勾脖「臉埋她肩頸」　挨告慘了

▲台南一視障男子在女站務員引導他出火車站時，在電梯內對她性騷擾。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台南報導

李姓視障男子今年趁台南某火車站一名女站務員引導他出站時，在電梯內以手環住女站務員的脖子，把頭埋在她肩頸處，讓女站務員感覺被性騷擾，憤而提告。台南地院審理，認為李男犯行明確，依性騷擾罪處拘20天，可易科罰金2萬元，全案還可上訴。

判決指出，47歲的李男是視障人士，於今年8月21日晚上7時許在某火車站，請女站務員小花(化名)引導出站，趁小花帶領他搭乘電梯時，將原本搭在小花左肩的左手，伸到小花脖子上環住，直接將頭埋向小花右肩、臉側，讓她感覺遭到冒犯，厭惡感油然而生，報警處理。

檢方調閱監視器等證據，認為李男利用電梯空間狹小，趁小花不注意時，以頭埋向她臉頰、肩膀之動作，接觸小花身體1次，導致小花感到不舒服，而女性的臉頰、肩膀，並非我國在一般正常社交禮儀下可以任意碰觸的身體部位，依違反性騷擾防治法起訴李男。

另外小花又指控，李男在搭她雙肩的出站過程中，於出口處時，還故意將右手從她左後背滑到右肩處等行為，檢方考量視障者接受引導過程中，為了要變換路線、上下樓梯，而需換手扶靠引導人肩膀，導致觸及引導人背部、肩膀的結果，難以據此認定李男有性騷擾意圖，這部分則不起訴。

台南地院審理，認為李男在電梯內的犯行明確，依性騷擾罪處拘20日，可易科罰金2萬元，全案還可上訴。