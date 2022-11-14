付錢碰到女員工胸部！挨告性騷無罪　「怒譙四字經」代價曝光

▲彰化陳男加油付錢時碰到女員工胸部，不滿被指控性騷擾，當場怒譙女員工「摸你懶X」。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／彰化報導

彰化一陳姓男子到加油站加完油，伸手付錢時，手背碰到女員工的胸部，女員工馬上後退一步，向他反應不舒服，陳男不滿被指控性騷，當場怒譙「摸你懶X」，被女方提告性騷擾和公然侮辱。彰化地院審理，認為陳男碰到女員工胸部應是不小心的，性騷擾罪嫌部分判處無罪，不過因犯公然侮辱，要處拘役30日，可易科罰金3萬元，另外民事上還須賠償女員工4萬元，全案還可上訴。

判決指出，陳男於今年2月8日中午騎機車到加油站，加完油後拿零錢給女員工小花(化名)時，手背碰到小花的左胸，小花當場向他反應被碰到不舒服，陳男聽了卻大怒，用台語怒譙「摸你懶X」就騎車離去，讓原本只想聽到道歉的小花憤而提告，控訴被陳男性騷擾和公然侮辱，共求償8萬元。

法官檢閱監視器，認為陳男確有碰到小花胸部，但他的手背一接觸小花的左胸就立即縮回，不排除是不小心的，在性騷擾罪嫌上判處無罪，不過陳男爆粗口污辱小花的部分，則犯公然侮辱罪，審酌他為臨時工、收入不穩等情，處拘役30日，可易科罰金3萬元，另外民事方面，還須賠償小花4萬元，全案還可上訴。