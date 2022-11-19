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馬斯克把自己鎖在門外！推特總部「守門員」才遭開除又被緊急召回

▲▼馬斯克（Elon Musk）、推特（Twitter）。（圖／路透）

▲馬斯克收購推特風波不斷。（圖／路透）

記者崔子柔／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）收購推特後，要求全體員工長時間、高強度工作，超過17日下午5時最終期限仍未同意者將遭解雇。17日下午遭解雇的識別證管理員卻在不久後又被召回幫忙，因為馬斯克把自己鎖在門外。

艾力克斯（Alex Cohen）原本負責管理推特員工的辦公室識別證，他17日下午被開除，但不久後就接到馬斯克的求救電話，希望他回公司讓其他人能取回進入總部的權限。

艾力克斯在推特發文表示，馬斯克將所有識別證的進出權限取消，結果不小心把自己也鎖在門外，才急著聯繫他求助，文章曝光後吸引超過37萬人按讚。

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲艾力克斯自稱是前推特員工。（圖／翻攝自推特）

根據英國BBC取得的訊息內容指出，推特公司向員工發出公告稱，「辦公大樓將暫時關閉，立即生效」，公告內容或馬斯克本人目前暫時都沒有說明關閉辦公室的原因，不過信中強調，「請繼續遵守公司政策，避免在社交媒體上、新聞媒體或其他地方討論公司機密資訊」。

馬斯克同時在推特PO出一張哏圖，照片中有一個人在墳墓前開心合照，他的臉和墓碑都被貼上推特藍色小鳥標誌，有網友提問，關閉辦公室是什麼意思，馬斯克僅回覆，「最好的人都留下來了，所以我並不太擔心」。

▼馬斯克PO推特墓碑哏圖。（圖／翻攝自推特）

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

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