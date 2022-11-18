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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

滬台青年菁英領袖營閉營：勇擔非遺傳承重任

記者趙禕/上海報導

由位在上海的東華大學主辦，集聚上海多所大學陸港澳台四地青年學子參與的「東華大學港澳台青年非遺研習營暨2022年滬台青年菁英領袖營」，在經過五天的研習與實踐之後，今天順利閉營。學生們親身體驗多項非物質文化遺產的魅力，激發出保護與傳承寶貴中華傳統文化的熱情。

▲「東華大學港澳台青年非遺研習營暨2022年滬台青年菁英領袖營」閉營儀式今天舉行。（圖／記者趙禕攝）

▲「東華大學港澳台青年非遺研習營暨2022年滬台青年菁英領袖營」閉營儀式今天舉行。（圖／記者趙禕攝）

這項針對兩岸青年學生所舉辦的「滬台青年菁英領袖營」，從2015年開始就由以服裝設計、紡織工程等學科馳名大陸的東華大學承辦至今，形成「紡織服飾文化」為品牌特色；今年更在此基礎上提昇活動內涵並拓展參與覆蓋面，增加研習非物質文化遺產的「非遺研習營」，還把參與活動的學生擴大到港澳台陸兩岸四地。

▲參與本次活動學生們的部份作品。（圖／記者趙禕攝）

▲參與本次活動學生們的部份作品。（圖／記者趙禕攝）

在今天的閉營儀式上，東華大學黨委副書記劉淑慧寄語參與活動的兩岸四地青年學生，「優秀的傳統文化是我們國家和民族的精神命脈，也是青年成長、成才最深厚的土壤和最寶貴的養分。青年一代只有傳承和弘揚好中華優秀傳統文化，才能用心、用情去體驗我們同胞、同根的這份中華民族情。中華文化是我們共有的心靈根脈和歸屬，港澳台地區和內地大陸青年一定要多交流、多交心，攜手同行、勇擔重任，努力為同胞謀福祉，為中華民族的偉大復興創未來。」

▲東華大學黨委副書記劉淑慧。（圖／記者趙禕攝）

▲東華大學黨委副書記劉淑慧。（圖／記者趙禕攝）
今天的閉營儀式在三位身穿漢服女青年表演玉人舞的曼妙舞姿中展開，隨後由上海市台辦海外處處長管珣及東華大學人文學院副院長葉長海為參與活動的青年學生代表頒授結業證書。

▲閉營儀式由玉人舞表演拉開序幕。（圖／記者趙禕攝）

▲閉營儀式由玉人舞表演拉開序幕。（圖／記者趙禕攝）
▼上海市台辦海外處處長管珣及東華大學人文學院副院長葉長海為參與活動的青年學生代表頒授結業證書。（圖／記者趙禕攝）

▼上海市台辦海外處處長管珣及東華大學人文學院副院長葉長海為參與活動的青年學生代表頒授結業證書。（圖／記者趙禕攝）

在這五天的研習期間，青年學生們除了聆聽學者專家從民族文化創新傳承未來和以新媒體藝術活化傳統文化為視角，啟發該如何理解、傳承非遺的專題報告之外，還學習到從社會實踐、非遺研培等方面，深刻領會中華優秀傳統服飾文化的底蘊與價值，進一步了解傳統服飾文化在現代創新創意創造下呈現新樣態、展現新活力。此外，主辦方還安排學生們到上海絨繡研究所、羅涇十字挑花研習基地、上海蔓樓蘭公司等地對話非遺傳承人，親身體會「絨繡」、「羅涇十字挑花」、「海派旗袍」等非物質文化遺產的藝術人文魅力。

▲▼本屆活動安排學生們從學習和實踐中深刻體會中華傳統文化的魅力。（圖／主辦方提供）

▲▼本屆活動安排學生們從學習和實踐中深刻體會中華傳統文化的魅力。（圖／主辦方提供）

▲▼本屆活動安排學生們從學習和實踐中深刻體會中華傳統文化的魅力。（圖／主辦方提供）

▼本屆活動安排學生們從學習和實踐中深刻體會中華傳統文化的魅力。（圖／主辦方提供）

▼本屆活動安排學生們從學習和實踐中深刻體會中華傳統文化的魅力。（圖／主辦方提供）

參與活動的青年學生們在五天的學習和實踐裡收獲滿滿，來自台灣，目前在上海第二工業大學求學的莊哲睿說，通過這次學習學到了更多非遺知識，也明白了需要讓更多年輕人學習、發展，把這些文化傳承下去。從小在大陸唸書並考進東華大學人文學院的台灣生曾苡晴說，通過主題報告、現場參觀、互動體驗，認識祖國歷史悠久的傳統文化，了解保護非遺傳統傳承的重要；她感謝研習營活動為兩岸四地參與的學生們搭建起一個一起學習、一起交流、一起體驗，交流互通的平台。

▲東華大學人文學院的台灣生曾苡晴代表學生發表感言。（圖／記者趙禕攝）

▲東華大學人文學院的台灣生曾苡晴代表學生發表感言。（圖／記者趙禕攝）

今天的閉營式不僅是一個階段的結束，也是新的階段的開始，上海市台辦副主任李驍東、東華大學黨委副書記劉淑慧、東華大學人文學院黨委書記韓哲宇、東華大學港澳台事務辦公室主任趙明煒等人共同為東華大學「創意無界，融合共生」港澳台校園文創設計大賽點燈啟動。這個比賽是本次活動的延伸項目，讓學生們用文創設計賦能非遺，架起兩岸四地青年交流交融的新橋樑。

▲上海市台辦副主任李驍東、東華大學黨委副書記劉淑慧等人共同為東華大學「創意無界，融合共生」港澳台校園文創設計大賽點燈啟動。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市台辦副主任李驍東、東華大學黨委副書記劉淑慧等人共同為東華大學「創意無界，融合共生」港澳台校園文創設計大賽點燈啟動。（圖／記者趙禕攝）

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