這頭髮厲害了！阿姨「捲髮背影照」讓4萬人驚呆：空氣感蒲公英燙

▲阿姨的捲髮引起眾網友熱議。（圖／翻攝自FB爆料公社）

記者施怡妏／綜合報導

許多長輩喜歡將頭髮燙捲，除了好整理外也較好看，不過就有網友貼出一張阿姨的背影照，只見阿姨的頭髮所有的髮絲都往外站立，超級蓬，髮絲跟髮絲之間還有空隙，遠看就像是蒲公英，貼文吸引超過4萬名網友朝聖，「這巧手不入國際造型師名人堂真的說不過去」。

有網友在臉書「爆廢公社」發文，貼出一張阿姨的背影照，阿姨身穿嫩粉色的上衣，往上一看，頭髮造型讓人大吃一驚，頭髮居然根根分明，每根都向外站得直挺挺的，外圍的弧度也完美的掌控，整顆頭超級圓。原PO忍不住驚嘆「阿姨這頭髮厲害了，求髮型師大名！」

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貼文被轉發到「爆料公社」粉專，吸引超過4萬名網友討論，「往頭上丟一顆乒乓球應該會彈得很遠吧」、「這都要歸功於定型液及照燈」、「真，空氣燙髮」、「阿姨們的髮型總是令人驚豔」、「空氣感瀏海已經不流行了，阿姨這個『全空氣感蒲公英燙』才是新潮流」、「把稀疏發揮到最極致，求設計師」、「誰一直在阿嬤旁邊摩擦墊板啦」、「這位太太出門肯定都有轎車接送，不然怎麼戴上安全帽啊？」

▲就連蝦皮購的小編也來朝聖。（圖／翻攝自FB爆料公社）

就連蝦皮購物的小編也在底下留言「蒲公英燙！」留言中，有網友分享阿姨「空氣頭髮」的製作流程，「我小時候常看我阿嬤就是去髮廊吹這樣，印象老闆還會拿出同樣的捲捲毛髮再勾進阿嬤的頭髮裡，所以會蓬，洗頭方式還是用罐子裝水那種，很復古」。

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