竹聯小弟自立門戶當詐欺收簿大哥　30天騙118本帳戶一毛沒付

▲竹聯幫小弟自立門戶，當起詐欺收簿集團大哥，30多天就騙取118本帳戶。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

原本是竹聯幫和堂小弟的25歲陳姓男子，9月初自立門戶，籌組詐欺收簿集團當起大哥，在網路上刊登不實求職廣告，誘騙被害人將帳簿、金融卡、身分證，放在火車站、捷運站等置物箱，試用後若是乾淨可用再付錢，1本1萬元，但被害人等了多天才知受騙，該集團在短短1個多月，就騙取118本帳簿，一毛都沒付，警方日前搜索雙北市，逮捕陳嫌等6人，其中陳嫌和另名23歲吳姓男子聲押禁見獲准，其他人交保。

刑事局電信偵查大隊偵二隊10月初獲報，有一詐欺集團利用臉書及通訊軟體，刊登「求職廣告」、「貸款廣告」或「誠徵家庭代工」，其實工作內容是租借帳戶，1本1萬元，大多數人都是需錢孔急，依約將存摺、金融卡、身分證及印章，以包裹寄到指定地點，或是放在各地火車站、高鐵站、捷運站置物櫃及便利超商。

詐欺成員領到帳簿後，馬上交給上手進行洗車（更改帳號、密碼）及試車（測試帳戶是否完好）後，再提供給幕後成員作為詐欺匯錢之用， 被害人往往等了好多天，等到變成警示帳戶才發現受騙，一毛也沒拿到，而集團成員月薪則約4萬5千元。

警方日前搜索雙北市，逮捕陳姓主嫌等6人，查扣開山刀1把、折疊刀3支、14支工作手機、1部工作筆電、現金8萬1200多元等證物，初步清查約有118人被騙，全案依涉嫌組織犯罪防制條例、詐欺及洗錢等移送台北地檢署偵辦，除將陳嫌提報為「治平專案」檢肅目標，陳嫌、吳嫌聲押禁見獲准；張嫌、彭嫌、許嫌以3-5萬元不等交保，潘姓少年經台北地方少年法院裁定收容。