抄柬埔寨詐騙集團！2共犯收押　檢警急衝機場...救出4被害人

▲桃園地檢署最近指揮刑事局追查透過假博弈招募博弈人員至柬埔寨從事詐欺，其中2名嫌犯經向桃園地院聲押獲准，圖為航警局人員在桃園機場進行防詐宣導。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對有詐騙集團對外假意招募博弈相關人員，到柬埔寨從事詐欺工作，桃園地檢署指揮刑事局深入追查，今年7月查獲蔡姓與詹姓男子涉有重嫌，救出4名被害人，檢察官訊問後向桃園地院聲請羈押禁見，但被以無管轄權為由駁回，桃檢提出抗告，經高等法院發回更裁，桃園地院今（12）日裁定將2人羈押禁見。

桃園地檢署指出，今年6月間接獲刑事警察局提報情資，有詐欺集團成員對外招募博弈工作，但實際上卻是誘騙國人赴柬埔寨從事詐欺工作，桃檢指派暑股檢察官林弘捷偵辦，經蒐證後，發現該集團成員持續誘騙國人赴境外工作，檢警於7月24日拘提蔡姓男子到案，並救出前往桃園機場之4名被害人，翌日再拘提同案共犯詹姓男子到案。

桃檢調查，檢察官複訊後，認被告蔡、詹2人涉犯刑法第297條意圖營利以詐術使人出境、組織犯罪條例組織犯罪等罪嫌，且犯罪嫌疑重大且有事實足認為有勾串共犯、證人與湮滅證據之虞，訊後向桃園地院聲請羈押禁見。但經法院以無管轄權為由駁回，暑股檢察官隨即提出抗告，經高院撤銷原裁定發回，桃園地院今（12）日裁准蔡、詹2人羈押禁見。

▲桃園地檢署今天召集桃園市調處、刑事局與航警局等單位討論宣導攔阻國人前往柬埔寨等國家，避免遭詐騙控制人身自由。（圖／記者沈繼昌翻攝）



桃檢表示，鑑於近來國人因求職遭詐騙集團誘騙至柬埔寨等東南亞地區從事電信詐欺、遭控制行動自由等案件層出不窮，桃園國際機場即在轄區內，桃檢檢察長俞秀端今天上午邀集桃園市調查處、航警局、刑事警察局國際刑警科、內政部移民署國境事務大隊召開「防止國人受騙出國策進會議」，各單位各自提出工作報告，針對如何防止宣導、如何攔阻、如何查緝偵處、如何展開國際救援等面向進行充份討論。

俞秀端強調，為防止國人落入海外求職陷阱，各單位須秉持自身權責精進防制技巧外，更需加強彼此橫向連繫，並建立聯繫平台，從嚴偵查速辦，桃檢將指派專責檢察官指揮偵辦，以確保國人生命、身體之自由安全，呼籲民眾面對海外高薪求職廣告時，務必提高警覺並審慎評估，以免受騙上當。

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