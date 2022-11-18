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公寓雙屍！單親爸心臟病猝逝　2歲兒懵懂伴屍「活活餓到死」

▲▼59歲單親爸爸老康德（David Conde Sr.）及2歲兒子小康德（David Conde Jr.）被發現雙雙陳屍臥室。（圖／翻攝紐約州安大略郡警長辦公室）

▲59歲單親爸爸老康德及2歲兒子雙雙陳屍臥室。（圖／翻攝紐約州安大略郡警長辦公室）

記者吳美依／綜合報導

美國紐約州59歲單親爸爸老康德（David Conde Sr.）及2歲兒子小康德（David Conde Jr.）被發現雙雙陳屍臥室，身上皆無外傷。當局展開長達9個月的調查後研判，父親因為心臟疾病猝逝後，孩子在家中伴屍多日，最後營養不良、活活餓死。

今年2月15日，警方接獲報案指出，親友已經2周沒有看見或聽見康德父子的消息，他們前往公寓執行福利檢查（welfare check），卻在臥室找到2人遺體，屋內沒有任何闖入或謀殺跡象。

安大略郡（Ontario County）警長辦公室15日宣布結案，警長西倫喬內（Lt. Dave Cirencione）表示，父子倆的死亡方式為意外，「一旦我們排除一氧化碳之後，就很遺憾地了解到可能的原因。這是一起非常非常難過的案例。」

NBC等外媒報導，小康德曾因某種醫療狀況動手術，經歷數個月的康復之後，才剛學會走路。老康德在兒子出生不久後就獲得撫養權，孩子生母特拉芙絲（Michelle Travers）還有另外7個孩子，但似乎一直沒有參與康德父子的生活。

 

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